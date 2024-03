A che ora riprende Paolini-Volynets: punteggio esatto, programma WTA Miami, tv, streaming

Sono sei i match WTA terminati prima che la pioggia bloccasse qualsiasi iniziativa e speranza di portare ulteriormente avanti il programma. Jasmine Paolini non è tra le fortunate: era ancora in campo dopo quasi due ore contro l’americana Katie Volynets quando l’acqua è tornata a scendere.

L’azzurra era riuscita a girare un complicato primo set dalla propria parte, chiudendo il tie-break per 10-8, mentre nel secondo set, fino al 4-5 in favore della ventiduenne californiana, Paolini aveva avuto due volte il break di vantaggio, cedendolo però in differenti fasi. Al netto di tutto, è evidente come si tratti di un impegno più gravoso del previsto, ma che l’italiana può sperare di portare a conclusione nel giro di poco tempo, qualora tutto fosse a lei favorevole.

Il match tra Jasmine Paolini e Katie Volynets ripartirà dalle ore 17:00 sul Court 3. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PAOLINI-VOLYNETS, WTA MIAMI 2024 OGGI

Sabato 23 marzo

Court 3

Ore 17:00 Paolini (ITA) [12]-Volynets (USA) [Q] – 2° turno WTA, si riprende dal 7-6(8) 4-5, servizio Paolini – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205)

A seguire Potapova [30]-Collins (USA) – 2° turno WTA

A seguire Timofeeva [Q]-Noskova (CZE) [26] – 2° turno WTA

A seguire Danilina (KAZ)/Zhang (CHN)-Siegemund (GER)/Xu (CHN) [8] – 1° turno doppio WTA

A seguire Kalashnikova (GEO)/Niculescu (ROU)-Schuurs (NED)/Stefani (BRA) [7] – 1° turno doppio WTA

PROGRAMMA PAOLINI-VOLYNETS, WTA MIAMI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport