A che ora partono Vinatzer e gli italiani nel gigante di Saalbach: n. di pettorale, programma, tv

Sabato 16 febbraio andrà in scena il gigante maschile di Saalbach, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Si apre il fine settimana in Austria, spazio all’ultima gara dell’anno tra le porte larghe. Appuntamento alle ore 09.00 per la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 12.00.

L’Italia cercherà il risultato di lusso con Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti. All’evento prenderanno parte quattro azzurri, che si sono qualificati alla finalerientrando tra i migliori 25 della classifica di specialità. Pettorale numero 9 per De Aliprandini, 15 per Vinatzer, 21 per Della Vite e 22 per Borsotti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming, a che ora partono gli italiani nel gigante maschile di Saalbach. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO GIGANTE SAALBACH

Sabato 16 marzo

Ore 09.00 Gigante maschile a Saalbach, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Ore 12.00 Gigante maschile a Saalbach, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

PETTORALI E A CHE ORA PARTONO GLI ITALIANI NEL GIGANTE DI SAALBACH

Questi gli intervalli di partenza nella prima manche, a partire dalle ore 09.00 quando scatterà il numero 1. Tra il pettorale numero 1 e il numero 15 gli atleti partiranno con un intervallo di un minuto e 50 secondi. Tra il numero 16 e il 23 gli atleti partiranno separati da un minuto e 30 secondi. Ci sarà un break di 2’15” dopo il pettorale numero 15.

Luca De Aliprandini: pettorale numero 9, ore 09.14 e 40 secondi.

Alex Vinatzer: pettorale numero 15, 09.25 e 30 secondi.

Filippo Della Vite: pettorale numero 21, 09.37.

Giovanni Borsotti: pettorale numero 22, 09.38 e 30 secondi.

PROGRAMMA GIGANTE SAALBACH: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST GIGANTE SAALBACH

1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

2 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

3 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

4 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing

6 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

7 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

8 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

9 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

10 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

11 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

12 20398 VERDU Joan 1995 AND Head

13 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

14 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

15 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

16 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

17 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

18 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer racing

19 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

20 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

21 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

22 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

23 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar