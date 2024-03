A che ora parte Federica Brignone nel superG di Saalbach: programma, n. di pettorale, tv

Federica Brignone inseguirà un risultato di rilievo nel superG di Saalbach, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La valdostana vuole essere grande protagonista nell’ultima gara stagionale in questa specialità. L’appuntamento è per venerdì 22 marzo alle ore 10.00 sul pendio austriaco.

Federica Brignone scatterà con il pettorale numero 15 e partirà alle ore 10.28. Le atlete scatteranno infatti a intervalli di due minuti tra loro, naturalmente salvo ritardi per cadute, infortuni, meteo e via dicendo. Previsto un break di 2’15” dopo l’arrivo del pettorale numero 15.

Di seguito il calendario dettagliato, il programma, a che ora parte Federica Brignone e il suo pettorale nel superG femminile di Saalbach, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTE FEDERICA BRIGNONE NEL SUPERG DI SAALBACH

Alle ore 10.28 di venerdì 22 marzo. Federica Brignone ha il pettorale numero 15, la prova inizierà alle ore 10.00: le atlete scatteranno infatti a intervalli di due minuti tra loro.

PETTORALE FEDERICA BRIGNONE SUPERG SAALBACH

Pettorale numero 15.

CALENDARIO SUPERG SAALBACH

Venerdì 22 marzo

Ore 10.00 SuperG femminile a Saalbach – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

PROGRAMMA SUPERG SAALBACH: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SUPERG SAALBACH

1 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

2 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

3 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

4 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

5 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

7 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

8 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

9 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

10 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

11 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

12 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

13 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

14 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

15 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

16 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

17 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

18 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

19 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

20 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

21 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli