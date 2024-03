A che ora la Milano-Sanremo 2024 oggi in tv: dove vederla, programma in chiaro, streaming

Il primo, grande appuntamento del ciclismo internazionale è arrivato. Oggi è il giorno della Milano-Sanremo, ormai giunta all’edizione numero 115: la Classicissima si prepara ad infiammare l’animo di tutti gli appassionati, con la grande attesa per il finale con Poggio e Cipressa che selezionerà chi potrà giocarsi la vittoria.

Tutti a contendersi il posto di Mathieu van der Poel, vincitore lo scorso anno; il campione del mondo in maglia Alpecin-Deceuninck è di nuovo tra i favoriti assoluti della corsa odierna. Con lui ovviamente Tadej Pogacar: lo sloveno ha un chiodo fisso da un paio d’anni, non riuscendo però a prendersi un successo che vorrebbe nel suo palmares. Per l’Italia le speranze sono riposte in Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers), secondo lo scorso anno e l’uomo con le carte più in regola per interrompere un digiuno che va avanti dal 2018, anno del successo di Vincenzo Nibali.

La Milano-Sanremo 2024 partirà alle ore 10.15 dal chilometro 0; la corsa verrà trasmessa in diretta integrale in abbonamento sul canale Eurosport 2, 213 di Sky. In chiaro sarà Rai Sport a trasmettere la corsa dalle 11.30 alle 11.55, per poi passare su Rai Due dalle ore 14.00 fino al finale. La rete nazionale avrà però la trasmissione della corsa in integrale in streaming sul canale Raiplay 1 di RaiPlay dalle 9.50, in abbonamento dallo stesso orario su Eurosport.it, Discovery+, DAZN, NOW e SkyGo. OA Sport inizierà con la sua DIRETTA LIVE testuale dalle 9.45.

MILANO-SANREMO 2024, IL PROGRAMMA

Orario di partenza: 10.15

Orario di arrivo: 15.45-16.15

MILANO-SANREMO 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 9.50 (213, a pagamento), Rai Sport (dalle 11.30 alle 11.55), Rai Due (dalle 14.00)

Diretta streaming: RaiPlay (dalle 9.50 su RaiPlay 1), Discovery+, Eurosport.it, NOW, SkyGo, DAZN dalle 9.50

Diretta testuale: OA Sport dalle 9.45