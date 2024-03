Quando si gioca Sinner-Alcaraz: data, orario, programma, tv, streaming

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz. Atto IX. L’appassionante rivalità tra l’italiano e lo spagnolo sta per vivere un nuovo capitolo in occasione della semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2024, in programma sabato 16 marzo. La posta in palio è molto elevata, perché il vincente della contesa si qualificherà per l’ultimo atto del torneo e sarà certo di occupare la seconda posizione del ranking ATP a partire da lunedì prossimo.

I precedenti tra i due sono in perfetta parità se consideriamo anche la vittoria dell’iberico sull’altoatesino nel Challenger di Alicante del 2019, mentre il nostro portacolori è in vantaggio 4-3 prendendo in esame soltanto gli scontri diretti disputati nel circuito maggiore. Il campione in carica degli Australian Open è ancora imbattuto in stagione (16-0) e sta cavalcando una striscia di 19 successi consecutivi.

Le semifinali maschili (l’altra sfida è tra Medvedev e Paul) del BNP Paribas Open 2024 a Indian Wells si disputeranno sabato 16 marzo nella serata italiana a partire dalle ore 21.30. Ancora da stabilire l’ordine di gioco, che verrà comunicato nelle prossime ore. Sinner-Alcaraz verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in streaming su Sky Go, Now e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO SI GIOCA SINNER-ALCARAZ INDIAN WELLS 2024

Sabato 16 marzo

Le due semifinali inizieranno alle ore 21.30. L’ordine di gioco verrà comunicato il giorno prima.

DOVE VEDERE IN TV SINNER-ALCARAZ

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.