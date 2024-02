WTA Linz 2024: Jelena Ostapenko vittoriosa in Austria, Alexandrova battuta

Al secondo tentativo, dopo quello fallito nel 2019, Jelena Ostapenko riesce a vincere il WTA di Linz, stavolta elevato a 500. In Austria, la lettone supera la russa Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 6-2 6-3, portandosi così a 47 punti dal ritorno tra le prime dieci del ranking mondiale (3473, contro i 3520 della ceca Karolina Muchova).

Confronto a senso unico fin dall’inizio, anche in virtù del fatto che Alexandrova ha ancora sulle gambe la durissima semifinale con la croata Donna Vekic. Nel primo set, il turno di servizio che divide in due il match è il secondo della russa, nel quarto game, in cui Ostapenko s’impone a 15. Di lì in avanti, nessun problema per la lettone, che trova anche il 6-2 con un secondo break.

Il secondo parziale si gioca tutto su una coppia di giochi: nel terzo Alexandrova non riesce a sfruttare la chance di rientrare in modo netto nel match, nel quarto va invece a perdere la battuta ai vantaggi e, di lì, non trova più modo di rientrare. Vero è che, in qualche modo, lotta, ma nei momenti importanti quel pizzico di ritardo sulla palla c’è sempre. Si chiude sul 6-2 6-3 in poco più di un’ora e 10 minuti.

Per Ostapenko è l’ottavo titolo WTA in carriera, il secondo di un 2024 che, per lei, è partito davvero sotto la buona stella, visto anche il successo di Adelaide. Passare dal match point a sfavore contro la danese Clara Tauson all’esordio al 65% di punti vinti con la seconda in questo ultimo atto, in sostanza, ha il sapore del battito d’ali che cambia tutto.