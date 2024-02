WTA Hua Hin, Diana Shnaider vince il primo titolo in carriera: Lin Zhu battuta in tre set

Il primo titolo non si scorda mai. La russa Diane Shnaider, vent’anni da compiere il prossimo 2 aprile, si prende la prima affermazione della carriera sul cemento di Hua Hin, battendo in finale la cinese Lin Zhu, numero 2 del tabellone e campionessa in carica, con il punteggio di 6-3 2-6 6-1. Un successo che ricorda così quali erano i motivi per cui una certa Martina Navratilova puntasse forte su di lei lo scorso anno.

Una sfida dai tanti volti, che ha cambiato padrona costantemente. Il primo set è quello che ha vissuto un po’ più di equilibrio: Shnaider, che conferma il suo ottimo periodo negli ultimi mesi, strappa subito il servizio all’avversaria per poi salvare tre palle del controbreak. Tra settimo e ottavo gioco nuovi ribaltoni: Zhu impensierisce la prima della russa, trovando il game del 4-3, ma poi è costretta a restituire il favore poco dopo poiché la sua seconda non funziona, Shnaider non trema e si prende il primo set.

Il secondo set è equilibrato per cinque giochi, con nessuna delle due che offre spiragli, ma poi è la russa a cedere: prima e seconda non collaborano, portandola a cedere due volte in fila il servizio con Zhu che porta la questione al terzo. L’inerzia sembrerebbe essere cambiata, e invece no: la cinese v in costante difficoltà con l’aggressività dell’avversaria, finendo subito sotto. Dal 3-1 la partita va in ghiaccio: Shnaider è chirurgica e strappa per altre due volte il servizio, chiudendo con un gran recupero in diagonale su una palla che stava per morire sul suo campo dopo il tocco del nastro.

A penalizzare Lin Zhu è la brutta resa sulla seconda, un 13/35 che ha lasciato parecchi margini di manovra alla sua avversaria, che ha tenuto buone percentuali al servizio e ha salvato quattro delle sette palle break concesse. Il primo titolo permette a Shnaider di guadagnare 35 posizioni in classifica, risalendo fino alla posizione numero 73 del ranking WTA.