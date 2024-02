WTA Dubai 2024, Jasmine Paolini regola la greca Maria Sakkari in due set e vola ai quarti!

Continua la corsa di Jasmine Paolini nel torneo WTA 1000 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti: l’azzurra ha battuto negli ottavi di finale la greca Maria Sakkari, testa di serie numero 8, con il netto score di 6-4 6-2, maturato in un’ora e 22 minuti di gioco, ed ai quarti di finale l’italiana incrocerà la vincente del match tra la polacca Magdalena Frech e la kazaka Elena Rybakina, numero 4 del seeding.

Nel primo set arrivano tre strappi nei primi tre game, con l’azzurra che si ritrova così sotto di un break. La greca allunga sul 3-1, ma nel sesto gioco Paolini vola sullo 0-40 in risposta ed alla seconda occasione centra il 3-3. L’azzurra passa per la prima volta a condurre sul 4-3 e poi tiene la battuta anche nel nono gioco. A quel punto l’ellenica è costretta a servire per rimanere nel set, ma dal 30-15 per la greca Paolini vince gli ultimi tre punti giocati e va a chiudere sul 6-4 dopo 41 minuti.

Nella seconda partita Sakkari vince undici dei primi dodici punti giocati, dei quali nove consecutivi, portandosi sul 2-0 e 0-40 in risposta. A quel punto, però, la partita cambia improvvisamente: Paolini annulla i tre break point e si salva ai vantaggi, aprendo un controparziale di 18 punti a 4 con cui ribalta la contesa portandosi sul 4-2 dopo aver strappato il servizio all’ellenica a quindici sia nel quarto che nel sesto game. Nel settimo game l’azzurra risale dal 15-40 e conferma il break di margine, poi nell’ottavo gioco trascina Sakkari ai vantaggi ed al primo match point chiude sul 6-2 dopo 41 minuti.

Le statistiche sorridono tutte all’azzurra, che vince 61 punti contro i 48 dell’ellenica, cancellando 5 delle 8 palle break concesse e convertendone invece 6 delle 7 avute a disposizione. Paolini mette in campo il 75% di prime, sulle quali però vince soltanto il 50% dei punti, mentre il dato sale al 79% con la seconda, mentre Sakkari si ferma ad un deficitario 31% in questo fondamentale.