WTA Dubai 2024: Jasmine Paolini contro Anna Kalinskaya, una finale senza teste di serie come poche volte a livello 1000

Quella tra Jasmine Paolini e Anna Kalinskaya a Dubai è una finale WTA 1000 dal sapore particolare. L’italiana, infatti, è fuori dalle teste di serie, mentre la russa è proveniente dalle qualificazioni. Quest’ultimo dato risuona in modo fragoroso e particolare, visto che aveva raggiunto i quarti degli Australian Open proprio a danno della toscana. Sarà la terza finale di questo livello con giocatrici entrambe fuori dalle top 20.

Si tratta della quinta volta in cui vedremo una finale 1000 (o affine) tra giocatrici non comprese tra le teste di serie. Nel 2002, a Charleston, torneo particolarissimo perché si gioca su una superficie che noi chiamiamo terra verde e negli USA è definita har-tru. La croata Iva Majoli, già vincitrice del Roland Garros 1997, e la svizzera Patty Schnyder si confrontarono: vinse la prima per 7-6(5) 6-4. Sarebbe stato l’ultimo successo della carriera.

Ci sono voluti 15 anni per vedere un altro ultimo atto tra giocatrici senza testa di serie: Ashleigh Barty e Caroline Garcia si confrontarono in quel di Wuhan. Fu la francese a prevalere in rimonta per 6-7(3) 7-6(4) 6-2 sulla futura superstar del tennis mondiale. Non solo: l’anno dopo due future protagoniste del tennis femminile degli anni successivi fecero lo stesso. La bielorussa Aryna Sabalenka e l’estone Anett Kontaveit si trovarono di fronte: vinse la prima per 6-3 6-3. Le due sono diventate poi numero 1 e 2 del mondo rispettivamente. Infine, a Cincinnati, nel 2022, la paradossale situazione per cui Caroline Garcia arrivò a vincere contro Petra Kvitova: la francese aveva dovuto giocare le qualificazioni, la ceca era ormai fuori dal novero delle teste di serie.

Nondimeno, a Dubai questa è la quarta finale senza teste di serie di fronte, comprendendo anche gli anni dell’alternanza con Doha come Premier 5 (1000 de facto all’epoca: i Mandatory davano 1000 punti, i 5 900) e Premier (equivalenti agli attuali 500). In particolare, nel 2014 ci furono Venus Williams (vincitrice) e la francese Alizé Cornet di fronte, nel 2016 Sara Errani (che trionfò) e la ceca Barbora Strycova, nel 2022 la lettone Jelena Ostapenko (poi giunta al successo) e la russa Veronika Kudermetova.