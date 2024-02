WTA Doha 2024, Swiatek e Rybakina versione schiacciasassi, torna in auge Pavlyuchenkova

Giornata di quarti di finale per quanto riguarda il WTA 1000 di Doha sul cemento all’aperto qatariota. Se i match di Swiatek e Rybakina sono andati secondo pronostico, la principale storia del giorno riguarda il ritorno ad altissimi livelli di Pavlyuchenkova.

La numero 1 del mondo, Iga Swiatek, non ha avuto grossi problemi per sbarazzarsi di Viktoria Azarenka con il punteggio di 6-4 6-0 in appena un’ora e 16 minuti di gioco. In realtà il primo parziale non è stato banale per la giocatrice polacca, che si è ritrovata sotto 3-4 30-40. Da lì in poi una striscia infermabile di nove game consecutivi per chiudere il match. Nel secondo set in particolare è emersa la forza di questa giocatrice, che ha vinto tutti i giochi senza mai andare ai vantaggi.

Domani la polacca troverà un’altra ex numero 1 del mondo, ossia Karolina Pliskova. La ceca, dopo esser tornata a vincere la scorsa settimana un titolo WTA a Cluj-Napoca, ha regolato in due tiebreak anche Naomi Osaka, rimontando da 5-3 nel primo dei due e un break di svantaggio nel secondo set. La fiducia è essenziale nel tennis e questo sembra il caso della giocatrice ceca.

Buona la prestazione anche di Elena Rybakina che ha sconfitto la canadese Leylah Fernandez con il punteggio di 6-4 6-2. La kazaka ha saputo rimontare uno svantaggio di 1-4 nel primo set e di due break di svantaggio, mentre nel secondo set ha trovato maggiore stabilità al servizio. In semifinale la sfida sarà contro una rediviva Anastasia Pavlyuchenkova, vincente su Danielle Collins con il punteggio di 7-5 6-4. La russa ha mantenuto i nervi saldi nel primo set quando ha perso la battuta sul 5-3 e ha rimontato un break nel secondo. Per lei si tratta del ritorno in una semifinale di un 1000 per la prima volta da Madrid 2021.

WTA 1000 DOHA 2024 – RISULTATI 15 FEBBRAIO

Anastasia Pavlyuchenkova b. Danielle Collins (Q) 7-5 6-4

Elena Rybakina (3) b. Leylah Fernandez 6-4 6-2

Iga Swiatek (1) b. Viktoria Azarenka 6-4 6-0

Karolina Pliskova b. Naomi Osaka 7-6(6) 7-6(5)