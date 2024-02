WTA Doha 2024: Rybakina e Ostapenko sul velluto, eliminate Gauff e Jabeur

Si sono completati i match del secondo turno nel WTA 1000 di Doha e non sono mancate in questa giornale le sorprese e le eliminazioni clamorose. Spicca sicuramente quella dell’americana Cori Gauff, testa di serie numero due, che è stata sconfitta dalla ceca Katerina Siniakova con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e ventidue minuti di gioco.

Altra eliminazione di prestigio è quella della tunisina Ons Jabeur, numero quattro del seeding, che ha perso malamente con l’ucraina Lesia Tsurenko per 6-3 6-2. Esce di scena anche la greca Maria Sakkari, settima testa di serie, sconfitta nella battaglia di tre set con la ceca Linda Noskova, che si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6 7-6 7-5.

Ottimo esordio per Elena Rybakina, che non ha avuto il minimo problema contro la cinese Lin Zhu (6-2 6-1). La testa di serie numero tre se la vedrà con l’americana Emma Navarro, giustiziera di Jasmine Paolini al primo turno, che ha dominato contro la belga Elise Mertens (6-1 6-3).

Continua il momento positivo della lettone Jelena Ostapenko, che ha passeggiato nel secondo turno contro l’ucraina Anhelina Kalinina per 6-0 6-3. Ha sofferto decisamente di più la finalista degli ultimi Australian Open, la cinese Qinwen Zhang, che ha concesso un set alla polacca Magda Linette (6-2 2-6 6-3). Bella vittoria anche di Naomi Osaka, con la giapponese che ha sconfitto la croata Petra Martic per 6-3 7-6.

RISULTATI WTA DOHA 2024 (13 FEBBRAIO)

Pavlyuchenkova (Rus) b. Kostyuk (Ukr) 2-1 ret.

Zheng (Chn) b. Linette (Pol) 6-2 2-6 6-3

Fernandez (Can) b. Badosa (Esp) 0-6 6-2 6-3

Navarro (Usa) b. Mertens (Bel) 6-1 6-3

Azarenka (Blr) b. Wang (Chn) 7-6 6-2

Noskova (Cze) b. Sakkari (Gre) 3-6 7-6 7-5

Collins (Usa) b. Bouzkova (Cze) 6-4 7-5

Alexandrova (Rus) b. E.Andreeva (Rus) 6-0 3-6 6-1

Ka.Pliskova (Cze) b. Potapova (Rus) 6-1 5-7 6-4

Siniakova (Cze) b. Gauff (Usa) 6-2 6-4

Ostapenko (Lat) b. Kalinina (Ukr) 6-0 6-3

Tsurenko (Ukr) b. Jabeur (Tun) 6-3 6-2

Osaka (Jpn) b. Martic (Cro) 6-3 7-6

Rybakina (Kaz) b. Zhu (Chn) 6-2 6-1