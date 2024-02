WTA Doha, Iga Swiatek si prende il titolo: Rybakina dura un set

Iga Swiatek torna regina di Doha. La numero 1 al mondo ritrova finalmente un po’ sé stessa, riuscendo a battere Elena Rybakina con il punteggio di 7-6 6-2; una lotta serratissima nel primo set, mentre nel secondo la kazaka è calata vistosamente di tono, permettendo alla polacca di vincere il settimo 1000 della propria carriera.

Eppure il primo set sembra parlare di una debacle completa per Swiatek, che non pare avere confidenza con il proprio servizio: pronti via e arrivano due break in favore di Rybakina, che vola sul 4-1 e battuta, con la possibilità di poter mettere sotto chiave la frazione. E invece, all’improvviso, la kazaka deve frenare l’inerzia per un problema alla gamba che arriva dopo un appoggio in uscita dal servizio. E la partita si ribalta come un calzino.

Da che pareva in controllo, la kazaka inizia a faticare parecchio in ogni scambio e Swiatek inizia a prendere il controllo degli scambi. Seppur rischiando qualcosa, da sotto 4-1 riesce a recuperare i due break di svantaggio e a portarsi sopra 5-4. Arriva la reazione di Rybakina che passa nuovamente a condurre nell’undicesimo gioco sfruttando la terza palla break a disposizione, ma poi subisce un nuovo controbreak: è tiebreak, dove le battute di entrambe le contendenti ballano, Swiatek fallisce due set point, la numero 4 al mondo la imita fallendone una sul proprio servizio, alla quarta la polacca riesce finalmente ad avere la meglio: è passata un’ora e mezza ed è in archivio solo il primo set.

Ma chi si aspetta un secondo set combattuto rimarrà parecchio deluso. Rybakina inizia a sparacchiare da fondo e a compiere dunque errori su errori, spianando la strada alla numero 1 al mondo: dopo aver sprecato due palle break, la kazaka perde il servizio nel terzo gioco e non ha più la forza di rimettersi in pari, con Swiatek che vola così verso il primo successo stagionale.

La numero 1 al mondo ringrazia la sua capacità di essere ficcante sulla seconda di servizio di Rybakina: sono ben 23 i punti vinti su questo fondamentale su 36 scambi complessivi.