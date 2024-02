WTA Doha 2024: bei debutti per Swiatek, Osaka e Vondrousova, finite le presenze italiane

Si è chiuso, stavolta senza pioggia, il programma odierno al WTA 1000 di Doha, il primo della stagione. Debutti importanti quest’oggi, ma anche qualche sorpresa di quelle importanti all’interno dei 16 match che hanno visto la luce sui campi del Qatar.

A livello di secondo turno, è entrata in scena Iga Swiatek. La polacca, numero 1 del mondo, non ha nessun tipo di problema con la rumena Sorana Cirstea: doppio 6-1 e giorno di riposo acquisito. Come lei Marketa Vondrousova, ma la ceca campionessa di Wimbledon fatica parecchio con la belga Greet Minnen.

Per quanto riguarda i confronti di esordio, invece, si segnala il big match tra Naomi Osaka e Caroline Garcia, con la giapponese vincente per 7-5 6-4. Fuori anche altre tre teste di serie importanti, la brasiliana Beatriz Haddad Maia e le russe Liudmila Samsonova e Daria Kasatkina, eliminate rispettivamente dalla cinese Xinyu Wang, dalla canadese Leylah Fernandez e dall’altra russa Anastasia Pavlyuchenkova.

Prova a rimettersi in carreggiata la spagnola Paula Badosa: l’ex numero 2 del mondo regge l’urto con l’USA Ashlyn Krueger, mentre è rilevante notare la lotta tra la ceca Marie Bouzkova e l’americana ex campionessa Slam Sofia Kenin, mentre finisce subito il cammino per Martina Trevisan (rientrata da lucky loser) e Jasmine Paolini.

WTA 1000 DOHA 2024: RISULTATI DI OGGI

SECONDI TURNI

Swiatek (POL) [1]-Cirstea (ROU) 6-1 6-1

Vondrousova (CZE) [6]-Minnen (BEL) [Q] 6-2 0-6 6-4

PRIMI TURNI

Xinyu Wang (CHN)-Haddad Maia (BRA) [10] 6-1 6-3

Azarenka-Frech (POL) [Q] 6-3 3-6 6-3

Kalinina (UKR)-Raducanu (GBR) [WC] 6-0 7-6(6)

Osaka (JPN) [PR]-Garcia (FRA) [15] 7-5 6-4

Potapova-Trevisan (ITA) [LL] 6-4 6-4

Pliskova (CZE)-Kalinskaya [WC] 2-6 7-6(3) 6-4

Noskova (CZE)-Pera (USA) [Q] 6-3 7-6(8)

Linette (POL)-Hibino (JPN) [Q] 6-1 6-4

Badosa (ESP)-Krueger (USA) 6-3 4-6 6-4

Fernandez (CAN)-Samsonova [12] 7-5 7-6(4)

Navarro (USA) [16]-Paolini (ITA) 6-3 7-5

Mertens (BEL)-Stearns (USA) 6-2 6-3

Pavlyuchenkova-Kasatkina [11] 6-2 7-6(2)

Bouzkova (CZE)-Kenin (USA) 7-5 2-6 7-5

