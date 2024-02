WTA Doha 2024: Martina Trevisan saluta il Qatar, Potapova passa in due set

Martina Trevisan è stata sconfitta nel match di primo turno del WTA 1000 di Doha dalla russa Anastasia Potapova con il punteggio di 6-4 6-4. Con la sua uscita di scena sono fuori tutte le italiane impegnate nel Qatar, in attesa del prossimo appuntamento previsto a Dubai la prossima settimana.

L’italiana soffre sempre al servizio nel primo set: ci sono palle break in ogni game di battuta, anche tre consecutive nel primo, ma alla fine cede nel quinto. Potapova, dal canto suo, di criticità ne ha poche: soprattutto le ha sul 4-3, quando deve fronteggiare una chance di rientro, e lo fa egregiamente. Si chiude sul 6-4.

Nettamente diverso l’andamento del secondo parziale: ci sono ben cinque break in altrettanti giochi all’inizio, finché, nel sesto, non arriva la russa a tenere per prima. Trevisan ha ancora una volta l’opportunità di rientrare, ma spreca le due chance che le toccano in sorte sul 4-3 e alla fine è costretta a salutare il territorio qatariota.

Non estremamente incisivo il match per entrambe da qualsiasi punto di vista, ma il dato più favorevole a Potapova è il 66% di punti vinti con la prima contro il 52,1% di Trevisan.