WTA Cluj-Napoca 2024: Sara Errani domina Tatjana Maria, le lascia un game e vola ai quarti

59 minuti: tanti ne bastano a Sara Errani per andare ai quarti di finale del WTA 250 di Cluj-Napoca. Travolta la tedesca Tatjana Maria per 6-0 6-1: un punteggio, questo, che testimonia le estreme difficoltà di gioco dell’ex semifinalista di Wimbledon contro l’azzurra, che ora sfiderà una tra la colombiana Camila Osorio e la ceca ex numero 1 del mondo Karolina Pliskova. Intanto c’è il ritorno tra le migliori otto di un torneo sul circuito WTA dai 250 in su dopo due anni e mezzo (Amburgo 2021).

Un confronto, questo, che comincia col piede giusto fin da subito. Sara riesce a tenere i suoi primi tre turni di servizio a zero e, in quelli di Maria, fa più danni possibili con l’infinità di variazioni in proprio possesso. Proprio quelle che la tedesca soffre tantissimo, tant’è che i primi due game alla battuta li cede male. Lotta nel terzo, ma alla fine arriva il 6-0 da parte di Errani.

E il punteggio sembra poter andare in una direzione notevole, un potenziale doppio 6-0 che comunque non sarebbe stato nuovo nella parabola dell’ex numero 5 del mondo. I continui giochi di prestigio sono instancabili, e si arriva a due punti dal momento fatale. Maria riesce a evitare, in un modo o nell’altro, questo destino, ha poi anche una palla break sul 5-1, ma al secondo match point l’italiana chiude.

Per quanto possano essere necessari i dati oggi, si parla di un conto da 24 vincenti e 10 errori gratuiti di Errani contro 14 e 22 di Maria. 60-30 il conteggio dei punti, quasi simbolico. Le ultime due volte in cui l’azzurra aveva portato a casa vittorie tanto roboanti risalivano all’ITF di Arcadia (California, USA) del 2023, mentre dai 250 in su si risale agli Australian Open 2021 (6-1 6-0 a Venus Williams al secondo turno).