WTA Cluj-Napoca 2024, Elisabetta Cocciaretto rimontata da Harriet Dart negli ottavi di finale

Si ferma agli ottavi di finale del Transylvania Open 2024 di tennis, in corso di svolgimento a Cluj-Napoca, in Romania, la corsa Elisabetta Cocciaretto, numero 5 del seeding, rimontata e battuta dalla qualificata britannica Harriet Dart, che si impone con lo score di 5-7 7-5 6-3 dopo due ore e quaranta minuti di gioco.

Nel primo set la britannica cancella una palla break in apertura, poi è brava a capitalizzare la prima opportunità offertale da Cocciaretto, strappando il servizio all’azzurra a trenta nel sesto game. Dart però non capitalizza il vantaggio e nel gioco seguente subisce il controbreak. Cocciaretto torna a soffrire nel decimo game, quando annulla tre set point, ma trova il 5-5 ed a seguire opera il break a quindici che la manda a servire per il set. L’azzurra si ritrova sotto 15-40, ma risale ed al primo set point chiude sul 7-5 dopo 53 minuti.

Nella seconda partita Cocciaretto parte con un parziale di 12 punti a 4 e vola sul 3-0 pesante: l’azzurra sembra avviarsi al successo ma la britannica reagisce e recupera un break di ritardo ai vantaggi del quarto game, per poi completare l’aggancio, ancora ai vantaggi, nell’ottavo gioco. Cocciaretto va a servire per portare la contesa al tie break nel dodicesimo game, ma va sotto 0-40 ed al terzo set point cede la frazione a Dart, vittoriosa per 7-5 in un’ora di gioco.

Nella frazione decisiva la britannica cancella due break point nel terzo game, ma si salva e nel quarto gioco strappa la battuta a zero all’azzurra. Cocciaretto torna in partita grazie al controbreak del settimo game, ma nell’ottavo gioco cede ancora una volta la battuta a Dart. L’azzurra ha ancora un’occasione di rientro nel nono game, ma non concretizza la palla per il controbreak, ed al secondo match point Dart chiude sul 6-3 in 47 minuti.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo, con Dart che vince 107 punti contro i 100 dell’azzurra. Cocciaretto mette il 70% di prime in campo ma ottiene il punto nel 60% dei casi, mentre Dart si ferma al 55% con la prima di servizio, ma vince lo scambio nel 77% dei casi. Con la seconda, invece, meglio Cocciaretto, col 48% contro il 38%. Dart si procura 15 break point e ne sfrutta 6, mentre l’azzurra se ne guadagna 10 e ne concretizza 5.