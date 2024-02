Quante posizioni guadagna Sara Errani nel ranking WTA a Cluj. E il sogno di Parigi 2024 in doppio…

Un perentorio 6-0 6-1 alla tedesca Tatjana Maria (n.49 del ranking) per Sara Errani. La romagnola, animata sempre dal sacro fuoco tennistico, continua a giocare con grande determinazione e il raggiungimento dei quarti di finale nel WTA250 di Cluj Napoca (Romania) la dice lunga sugli stimoli che guidano la nostra portacolori. Cosa comporta questo successo nella classifica mondiale?

Una vittoria che la vale la posizione n.93 virtuale in settimane particolarmente proficue per lei, ricordando il successo nel torneo di Linz (Austria) in doppio con Jasmine Paolini. “Io affronto ogni partita in maniera diversa. So come gioca, cerco di controllare, ma non è facile perché bisogna essere sempre molto concentrati“, le sue parole ai microfoni dopo la vittoria contro la teutonica.

“Bisogna essere continui. Sarà una partita difficile, guarderò Osorio-Pliskova stasera. Entrambe sono ottime, ora io mi riposo per essere pronta per domani. Non ho visto tanto della città, però mi piace molto la Romania“, ha aggiunto Sarita in vista del prossimo incontro che le attende sul veloce indoor rumeno.

Si vuol dar seguito dunque al proprio incedere in campo per confermarsi in top-100 nel ranking WTA e magari nutrire sogni di gloria in vista delle Olimpiadi nel doppio proprio con Paolini: “Questa stagione me la voglio godere fino alla fine l’obiettivo è entrare nelle prime 100, entrare nei tabelloni Slam e cercare di star bene. Ora va tutto molto più veloce e non riesco più a fare il gioco di qualche anno fa, non ho più lo stesso fisico e la stessa forza, ma cerco di migliorare nelle mie piccole cose, giorno dopo giorno. Vorrei provare a entrare nel torneo di doppio alle Olimpiadi con Jasmine; i Giochi rappresentano una grande motivazione per me. Giocheremo insieme qui, a Linz e ogni volta che ne avremo l’opportunità“, le ambizioni di Errani.