Tennis, Zverev e Medvedev si aggiungono ad Alcaraz per la Laver Cup

Il campo dei partecipanti alla Laver Cup 2024 si fa sempre più interessante. Il Team Europe ha infatti annunciato la presenza del tedesco Alexander Zverev e del russo Daniil Medvedev, dopo che era già stato comunicato l’esordio nel torneo da parte dello spagnolo Carlos Alcaraz. L’appuntamento è alla Mercedes-Benz Arena di Berlino (Germania) dal 22 al 24 settembre, dove l’Europa affronterà il Resto del Mondo con l’intento di riprendersi il trofeo.

Il capitano Bjorn Borg potrà convocare sei atleti, quindi ha ancora tre scelte da effettuare in vista dell’evento nato nel 2017 e ideato da Roger Federer sulla falsa riga della Ryder Cup di golf. “La squadra europea è super motivata a riconquistare la Coppa a Berlino – ha dichiarato Borg. Con Daniil, Sascha e Carlos nella mia squadra, penso che abbiamo ottime possibilità di farcela. I ragazzi hanno avuto un inizio anno incredibile e questa prima metà del team è davvero forte. Sono entusiasta di avere questi campioni con me per il 2024”.

Alexander Zverev ha dichiarato: “Sono entusiasta di tornare alla Laver Cup. L’atmosfera è sempre elettrica in Laver Cup ed essere a casa mia in Germania sarà un’esperienza irripetibile”. Daniil Medvedev ha aggiunto: “Ritengo che la cosa più emozionante della Laver Cup è lo spirito di squadra, perché è molto raro che io possa giocare una competizione a squadre nel tennis. Avere Carlos e Sascha nella nostra squadra aiuterà molto perché sono due dei migliori giocatori al mondo e sono davvero entusiasta di provare a riportare il Team Europa alla vittoria”.