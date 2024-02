WTA Cluj-Napoca 2024: Errani ai quarti di finale. Eliminata Cocciaretto, avanti Pliskova e Christian

Si sono delineati i match dei quarti di finale nel torneo WTA di Cluj-Napoca. Tra le migliori otto sul cemento rumeno c’è anche Sara Errani, che ha demolito la tedesca Tatjana Maria con un perentorio 6-0 6-1. La bolognese ha lasciato appena un game alla tedesca, testa di serie numero due, ed ora se la vedrà con al ceca Karolina Pliskova, che ha sconfitto abbastanza agevolmente la colombiana Camila Osorio per 6-2 6-1.

Purtroppo Elisabetta Cocciaretto non è riuscito ad eguagliare il risultato di Errani. Una sconfitta amarissima per la marchigiana, che si è trovata avanti di un set e anche due break nei confronti di Harriet Dart (7-5 3-0), che poi è riuscita a rimontare, imponendosi con il punteggio di 5-7 7-5 6-3-

Dart affronterà ora la spagnola Parrizas-Diaz. L’ultimo quarto di finale in programma è quello che mette di fronte la rumena Jaqueline Cristian e la lettone Anastasija Sevastova. La tennista di casa ha superato in due set la danese Clara Tauson per 6-4 6-0, mentre la lettone ha sfruttato il ritiro della russa Elina Avanesyan nel terzo set, quando Sevastova conduceva per 6-2 6-7 2-0.

RISULTATI WTA CLUJ-NAPOCA 2024 (8 FEBBRAIO)

Dart (Gbr) b. Cocciaretto (Ita) 5-7 7-5 6-3

Sevastova (Lat) b. Avanesyan (Rus) 6-2 6-7 2-0 ret.

Errani (Ita) b. Maria (Ger) 6-0 6-1

Cristian (Rou) b. Tauson (Den) 6-4 6-0

Ka. Pliskova (Cze) b. Osorio (Col) 6-2 6-1