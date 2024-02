WTA Abu Dhabi 2024, Raducanu torna alla vittoria, ok Haddad Maia e Kasatkina

Si sono svolti alcuni dei primi turni del WTA 500 di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Un torneo che presenta diverse stelle in tabellone e che ha già visto oggi dei match interessanti.

Ha confermato di essere sulla via della ripresa Emma Raducanu. La campionessa dello US Open 2021, che si è operata durante l’anno scorso per mettere a posto tutti i suoi problemi fisici, aveva già fatto vedere qualcosa di interessante ad Auckland perdendo un match tirato contro Svitolina, mentre era stata eliminata al secondo turno degli Australian Open soprattutto per le sue condizioni di salute (problemi intestinali). Piuttosto convincente il 6-4 6-1 ai danni di Marie Bouzkova, rimontando la ceca da 2-4 nel primo set. La britannica affronterà Jabeur al secondo turno in uno dei match più interessanti.

Eliminazione prematura invece per quanto riguarda la francese Caroline Garcia, che continua il suo periodo negativo. Sorana Cirstea si è imposta in rimonta con il punteggio di 6-7(4) 6-4 6-4 in 2 ore e 41 minuti di gioco, giocando meglio nei momenti importanti del secondo set, specie nel finale: la rumena affronterà la greca Maria Sakkari. Garcia ancora quest’anno non è riuscita a passare più di un turno. Nel derby tra le qualificate statunitensi ha prevalso la giovanissima classe 2004 Ashlyn Krueger su Bernarda Pera per 6-2 5-7 6-3.

Non hanno tradito le aspettative le due teste di serie che sono scese in campo: bene la numero 6 del seeding Beatriz Haddad Maia, vincente per 6-2 7-6(4) sulla cinese Xiyu Wang, gestendo bene il secondo set quando si era ritrovata sotto di un break e ha dovuto annullare un set point sul 4-5. Ben più stentato il successo della testa di serie numero 7 Daria Kasatkina sulla francese Diane Parry: 6-4 5-7 6-4 in un match tiratissimo e ricco di break: la russa troverà Krueger.

WTA 500 ABU DHABI RISULTATI 5 FEBBRAIO

Raducanu [WC] b. Bouzkova 6-4 6-1

Cirstea b. Garcia 6-7(4) 6-4 6-4

Krueger [Q] b. Pera [Q] 6-2 5-7 6-3

Haddad Maia [6] b. Wang 6-2 7-6(4)

Kasatkina [7] b. Parry 6-4 5-7 6-4