WTA Abu Dhabi 2024, Collins vince il big match con Osaka, fuori Noskova e Kudermetova

Altra giornata di primi turni per quanto riguarda il WTA 500 di Abu Dhabi. Anche oggi qualche sorpresa in diversi match che anche alla vigilia erano tutt’altro che banali o scontati.

La copertina era riservata indubbiamente al confronto tra la qualificata Danielle Collins e l’ex numero 1 del mondo Naomi Osaka. La statunitense è riuscita a prevalere con il punteggio di 7-5 6-0, mettendo a segno una serie di nove game consecutivi dal 4-5 del primo set. Primo parziale che ha visto infatti dominare i servizi, con nessuna palla break concessa fino al 5-5, quando la giapponese ha sprecato due chance per il 6-5 e ha subito il break. Se nel primo parziale la nipponica è riuscita a difendersi sulla seconda, questo colpo è precipitato nel secondo set quando è arrivato il crollo: ancora manca più di qualcosa per tornare la giocatrice che era pre-maternità. Collins affronterà la testa di serie numero 1 Elena Rybakina.

Stepping Danielle Collins ousts Osaka 7-5, 6-0 in Abu Dhabi and next faces top seed Rybakina!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/oTtfZdANaY — wta (@WTA) February 6, 2024

Un paio di eliminazioni particolarmente eccellenti hanno fatto invece scalpore: si tratta delle uscite di scena di Veronika Kudermetova e Linda Noskova. La russa ha ceduto per 6-3 7-5 alla britannica Heather Watson. La testa di serie numero 9 ha pagato lo scarso cinismo sulle palle break: appena una sfruttata su cinque. Palle break che potevano indirizzare sia il primo che il secondo set. Splendido successo per la numero 156 del mondo che già nelle qualificazioni si era presa la soddisfazione di eliminare Sofia Kenin. Watson che affronterà la lucky loser spagnola Cristina Bucsa, vittoriosa in rimonta su Xinyu Wang per 5-7 6-0 6-3.

Keeping it rolling in Abu Dhabi Qualifier @HeatherWatson92 takes out Kudermetova 6-3, 7-5 to reach the last 16!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/snknlJsHn1 — wta (@WTA) February 6, 2024

Inaspettata anche la sconfitta di Noskova per mano della lucky loser spagnola Sara Sorribes Tormo con il punteggio di 6-3 3-6 6-3. La ceca è mancata in risposta nel terzo set: una volta andata sotto, ha perso il settimo game in lotta, ma non si è mai procurata una chance per rientrare. L’iberica troverà Barbora Krejcikova al turno successivo. Non ha tradito invece Liudmila Samsonova che ha lasciato appena un game a Lesia Tsurenko e troverà un’altra ucraina al secondo turno: Anhelina Kalinina che ha eliminato Lucia Bronzetti. Nessun problema anche per Magda Linette che ha regolato 7-6(4) 6-1 la giovane filippina classe 2005 Alexandra Eala.

WTA 500 ABU DHABI 2024 – RISULTATI 6 FEBBRAIO

Sorribes Tormo [LL] b. Noskova [Q] 6-3 3-6 6-3

Linette b. Eala [WC] 7-6 (4) 6-1

Bucsa [LL] b. Wang 5-7 6-0 6-3

Collins [Q] b. Osaka [WC] 7-5 6-0

Watson [Q] b. Kudermetova [9] 6-3 7-5

Kalinina b. Bronzetti [LL] 6-1 7-6(1)

Samsonova [8] b. Tsurenko 6-0 6-1