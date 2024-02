Volley, Verona espugna Perugia! Trento ipoteca il primo posto in Superlega, Civitanova e Modena vincono

Oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la 18ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. A fare notizia è la vittoria di Verona sul campo di Perugia. Gli scaligeri hanno sconfitto i Campioni del Mondo per 3-2 (25-20; 21-25; 25-14; 17-25; 15-13) e hanno inflitto ai Block Devils la seconda battuta d’arresto consecutiva. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti non sono ancora riusciti a festeggiare dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia e ora la lotta per il primo posto in regular season è compromessa: Trento è scappata via con 8 punti di vantaggio sulla compagine umbra quando mancano quattro turni al termine.

I rossoneri conservano la seconda piazza con cinque lunghezze di margine su Piacenza, mentre Verona ha firmato il quarto sigillo di fila ed è eccellente quinta. Prova sbalorditiva da parte di Rok Mozic (20 punti, 3 muri, 2 ace) e Donovan Dzavoronok (16 punti). Simone Giannelli ha guidato i padroni di casa (7 punti) in cabina di regia, non è bastato il rientro a tutti gli effetti di Wilfredo Leon (19 punti) affiancato dal martello Kamil Semeniuk (17) e dall’opposto Wassim Ben Tara (13).

Civitanova ha infilato la quarta vittoria di fila e si è portata a un solo punto dal terzo posto di Piacenza. La Lube ha vinto sul campo di Taranto per 3-1 (23-25; 25-22; 25-22; 30-28), i pugliesi sono penultimi a +6 su Catania. In grande spolvero l’opposto Adis Lagumdzija (16 punti) e lo schiacciatore Mattia Bottolo (16) affiancato da Aleksandar Nikolov (15), tra le fila dei padroni di casa si sono distinti Filippo Lanza (18) e Josè Miguel Gutierrez (15).

Modena è tornata al successo dopo tre ko di fila, battendo Cisterna per 3-0 (25-18; 25-18; 25-21). I Canarini hanno vinto un fondamentale scontro diretto e hanno agganciato i laziali all’ottavo posto, l’ultimo che garantisce l’accesso ai playoff scudetto. A guidare gli emiliani sono stati Vlad Davyskiba (19 punti) e Osmany Juantorena (11), a Cisterna non sono bastati Pavle Peric (12) e Jordi Ramon (11).

Colpaccio di Padova, che ha battuto Milano per 3-2 (25-23; 22-25; 25-22; 21-25; 18-16). Grande partita di Davide Gardini (21 punti) e Luca Porro (16) contro i meneghini di Yuki Ishikawa (20) e Petar Dirlic (19). Di seguito i risultati delle partite di oggi e la classifica generale della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Gioiella Prisma Taranto vs Cucine Lube Civitanova 1-3 (25-23; 22-25; 22-25; 28-30)

Sir Susa Vim Perugia vs Rana Verona 2-3 (20-25; 25-21; 14-25; 25-17; 13-15)

Pallavolo Padova vs Alliaz Milano 3-2 (25-23; 22-25; 25-22; 21-25; 18-16)

Valsa Group Modena vs Cisterna Volley 3-0 (25-18; 25-18; 25-21)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Trento 49 punti, Perugia 41, Piacenza 36, Civitanova 35, Verona 30, Milano 30, Monza 27, Modena 22, Cisterna 22, Padova 16, Taranto 11, Catania 5.