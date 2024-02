Volley femminile, Conegliano batte Firenze e allunga in testa alla Serie A1. Trento sorride, ok Roma e Chieri

Nel pomeriggio si sono giocate cinque partite valide per la 20ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano ha sconfitto Firenze per 3-1 (25-19; 22-25; 25-18; 25-22) e ha allungato in testa alla classifica generale. Le Campionesse d’Italia hanno infatti confermato la propria imbattibilità, infilando la ventesima vittoria consecutiva, e ora hanno otto punti di vantaggio su Milano. Le Pantere hanno nei fatti ipotecato il primato al termine della regular season quando mancano sei giornate alla conclusione. A scatenarsi sono state soprattutto le attaccanti Kelsey Robinson (22 punti) e Vittoria Piani, in doppia cifra anche Robin de Kruijf (12) e Federica Squarcini (10). Tra le fila delle padroni di casa le migliori sono state Lina Alsmeier e Mayu Ishikawa (13 punti a testa).

Trento ha clamorosamente espugnato il campo di Cuneo per 3-1 (25-20; 25-18; 15-25; 25-19) e ha conquistato la seconda vittoria stagionale. Le ragazze di coach Davide Mazzanti restano in ultima posizione con sette punti all’attivo, ma si sono portate a -6 dalle piemontesi e a -8 da Bergamo: la rincorsa verso la salvezza resta disperata, ma le dolomitiche stanno provando a regalarsi una piccola speranza. Prova di spessore da parte di Francesca Michieletto (21 punti per la sorella di Alessandro), in doppia cifra anche Iris Scholten (12) e Giulia Marconato (11, 5 muri). A Cuneo non sono bastate Anna Haak (19 punti) e Terry Ruth Enweonwu (12).

Casalmaggiore sta attraversando uno stato di forma eccezionale: successo sul campo di Busto Arsizio per 3-1 (25-19; 21-25; 25-20; 25-22), terza vittoria consecutiva e scatto importante in ottica salvezza, con annesso sorpasso proprio sulle Farfalle, al quarto stop di fila. Prestazione sontuosa da parte di Simone Lee (25 punti) e Malwina Smarzek (23) contro la compagine lombarda guidata da Benedetta Maria Sartori (14 punti) e Martina Bracchi (15).

Roma ha battuto Pinerolo al tie-break di fronte al proprio pubblico, riuscendo a rimontare da 1-2. Le capitoline si sono imposte per 3-2 (25-23; 19-25; 19-25; 25-21; 15-9), hanno firmato il terzo sigillo di fila e hanno rafforzato l’ottavo posto in classifica generale, portandosi a -1 da Vallefoglia e a -3 proprio da Pinerolo, che si ferma dopo tre gioie consecutive. In grandissimo spolvero Erblira Bici (25 punti) e Giulia Melli (18), mentre tra le piemontesi si sono distinte Yasmira Akrari (20 punti) e Indre Sorokaite (17).

Chieri ha regolato Bergamo per 3-0 (25-20; 29-27; 25-22) e ha rafforzato il quinto posto in graduatoria. Spiccano i 15 punti (5 ace) di Camilla Weitzel, i 13 a testa di Kaja Grobelna e Avery Skinner, i 14 di Loveth Omoruyi. Tra le ospiti vanno annotate Stella Nervini (14 punti) e Lorrayna Marys Da Silva (13). Di seguito i risultati dettagliati delle partite di oggi e la classifica della Serie A1 di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Il Bisonte Firenze vs Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (19-25; 25-22; 18-25; 22-25)

Uyba Volley Busto Arsizio vs Trasportipesanti Casalmaggiore 1-3 (19-25; 25-21; 20-25; 22-25)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Volley Bergamo 1991 3-0 (25-20; 29-27; 25-22)

Aeroitalia Smi Roma vs Wash4green Pinerolo 3-2 (25-23; 19-25; 19-25; 25-21; 15-9)

Honda Olivero San Bernardo Cuneo vs Itas Trentino 1-3 (20-25; 18-25; 25-15; 19-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 57 punti, Milano 49, Novara 47*, Scandicci 46, Chieri 36, Pinerolo 30, Vallefoglia 28, Roma 27, Firenze 24, Casalmaggiore 20*, Busto Arsizio 18, Bergamo 15, Cuneo 13, Trento 7. *= 1 partita in meno.