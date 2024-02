Volley, Piacenza batte Perugia nel big match: Trento scappa in testa alla Superlega. Civitanova stende Modena

Questa sera erano in programma tre partite valide per la 17ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Piacenza ha sconfitto Perugia nell’attesissimo big match. I Lupi si sono imposti per 3-1 (18-25; 25-22; 25-17; 25-18): dopo un primo set dominato dai Block Devils, gli emiliani hanno ribaltato il confronto in maniera perentoria di fronte al proprio pubblico e hanno conquistato un successo di lusso.

I biancorossi si sono rialzati dopo due battute d’arresto consecutive e hanno rafforzato il terzo posto in classifica, mentre la corazzata umbra si ferma dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti sono incappati nella quarto passo falso nel torneo, restano in seconda piazza ma ora sono a sei punti di distacco dalla capolista Trento: i dolomitici, che ieri si erano imposti a Monza, hanno messo una seria ipoteca sul primato in regular season.

Prova straripante dello schiacciatore Yoandy Leal, autore di 24 punti (2 muri, 2 ace) sotto la regia di Antoine Brizard. In doppia cifra anche l’opposto Yuri Romanò (10 punti, 5 ace) e lo schiacciatore Ricardo Lucarelli (10), al centro Edoardo Caneschi (8) e Robertlandy Simon (8, 3 muri). Tra le fila di Perugia i migliori sono stati gli attaccanti Wassim Ben Tara (14 punti), Oleh Plotnytskyi (10) e Kamil Semeniuk (10), 4 punti per il palleggiatore Simone Giannelli.

Modena ha cambiato allenatore, ma la musica è la stessa: terza sconfitta di fila, la quarta nelle ultime cinque uscite, la nona stagionale. I Canarini sono crollati in casa di Civitanova con un secco 3-0 (25-21; 27-25; 25-23). Gli emiliani sono ottavi, ma rischiano di subire il sorpasso da Cisterna: l’accesso ai playoff va sudato. La Lube firma invece il terzo sigillo di fila e si conferma al quarto posto, a -3 da Piacenza. In grande spolvero il bomber Adis Lagumdzija (14 punti, 3 muri, 2 ace) e il martello Aleksandar Nikolov (13), affiancato da Mattia Bottolo (6). Tra le fila degli ospiti si sono distinti Osmany Juantorena (12 punti) e Tommaso Rinaldi (11). Taranto-Cisterna è in corso di svolgimento.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Sir Susa Vim Perugia 3-1 (18-25; 25-22; 25-17; 25-18)

Cucine Lube Civitanova vs Valsa Group Modena 3-0 (25-21; 27-25; 25-23)

Gioiella Prisma Taranto vs Cisterna Volley in corso di svolgimento

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Trento 46 punti, Perugia 40, Piacenza 35, Civitanova 32, Milano 29, Verona 28, Monza 25, Modena 19, Cisterna 19*, Padova 14, Taranto 11*, Catania 5. *= 1 partita in meno.