Volley, Perugia-Trento: allenamento di lusso per le prime due di Superlega! Civitanova e Piacenza si giocano il terzo posto

Penultima giornata di Superlega con le prime quattro della classe che si affrontano tra loro. Quello che dovrebbe essere il big match di fatto, vista la classifica, si tramuta in poco più di un allenamento per Perugia e Trento già certi della loro posizione alla fine della regular season, mentre Civitanova-Piacenza è una sfida quasi decisiva per la conquista del terzo posto finale, mentre tra Verona, Monza e Milano è sprint per la quinta piazza.

Il match clou della giornata, dunque, si gioca a Civitanova domenica alle 16.00 tra la Lube, reduce dal successo importantissimo nell’andata dei quarti di Champions ad Ankara e la Gas Sales Bluenergy Piacenza che ha battuto 3-2 in casa i polacchi dello Jasztrebski Wiegel. Le due squadre sono appaiate a quota 37 punti e una vittoria nello scontro diretto sarebbe decisiva per la conquista del terzo posto finale ad un turno dal termine.

L’incontro in copertina sarebbe dovuto essere quello che si gioca domenica alle 18.00 al PalaBarton tra Sir Susa Vim Perugia, seconda a 47 punti, e Itas Trentino, prima a 55 ma con le posizioni in classifica già definite e Trento nel bel mezzo della doppia sfida che vale l’accesso alle semifinali di Champions (vittoria 3-0 dei trentini nell’andata sul campo del Berlino) è probabile che Soli, ma forse anche Lorenzetti, non schierino la formazione titolare o comunque facciano riposare qualche stella delle loro squadre.

Molto interessante anche la volata per il quinto posto, con tre squadre appaiate a due turni dalla fine della regular season. Tutte e tre le squadre sono impegnate in trasferta ma la sfida più dura spetta alla Rana Verona che sarà di scena domenica alle 18.00 sul campo del Cisterna che è in piena corsa con Modena per la conquista dell’ottavo posto che dà l’accesso ai play-off e dunque scenderàò in campo col coltello fra i denti.

Trasferte sulla carta più agevoli per l’Allianz Milano che gioca alle 17.00 sul campo della Gioiella Prisma Taranto che ha già ottenuto la salvezza matematica una settimana fa e per la Mint Monza che sarà di scena sabato alle 18 sul terreno del Padova, che già da tempo ha ottenuto la salvezza matematica e ha il solo compito di chiudere in bellezza la stagione.

Completa il quadro la sfida di domenica alle 18.00 che vede di fronte la Valsa Group Modena e la Farmitalia Catania. Gli emiliani hanno assoluto bisogno dei 3 punti per continuare a rincorrere l’ottavo posto in classifica e difendersi dall’assalto del Cisterna, i siciliani vogliono chiudere nel miglior modo possibile una stagione che li ha visti sempre all’ultimo posto con l’epilogo inevitabile della retrocessione.