Basket femminile: l’Italia giocherà il torneo di prequalificazione ai Mondiali ad agosto. Primo passo verso Germania 2026

L’Italia sarà impegnata quest’estate nella prima volta di un evento di particolare importanza. Dal 17 al 25 agosto, infatti, la Nazionale azzurra sarà impegnata in un torneo di prequalificazione ai Mondiali che si terranno nel 2026 a Berlino, in Germania.

In pratica, la questione funziona così: 16 squadre, quattro per ogni zona FIBA (Europa, Africa, Americhe e Asia/Oceania) saranno divise in due tornei da otto squadre. Ogni torneo ha due gironi da quattro formazioni: passano le prime due di ogni gruppo, che giocheranno così semifinali e finale.

In buona sostanza, le due vincenti delle prequalificazioni ai Mondiali andranno a giocare i tornei di vera e propria qualificazione alla rassegna iridata che avrà luogo a marzo 2026. In sostanza, il cammino dell’Italia parte da 5 partite che si giocheranno nel pieno di un’estate di vitale importanza per il terzo ciclo di Andrea Capobianco.

In particolare, per l’Europa ci saranno Ungheria, Repubblica Ceca, Montenegro e Italia, per l’Africa Senegal, Mali, Ruanda e Mozambico, per le Americhe (anche se, di fatto, solo per quella del Sud) Brasile, Colombia, Venezuela e Argentina, per l’Asia Nuova Zelanda, Corea del Sud, Filippine e Libano.