Hockey Pista
Hockey pista, Coppa Italia 2024: svelate le date e gli orari della manifestazione di Forte dei Marmi
La Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) ha ufficializzato quest’oggi le date e gli orari delle Finali della Coppa Italia 2024, che si terrà sabato 23 marzo e domenica 24 marzo al PalaForte di Forte dei Marmi (Lucca).
Quattro le categoria interessate: Serie A1 maschile, Serie A2 maschile, Serie B maschile e Serie A femminile. Di seguito il calendario e gli orari della manifestazione.
FINALi di COPPA ITALIA – ELIMINAZIONE DIRETTA – Programma al Pala Forte di Forte dei Marmi (Lucca)
COPPA ITALIA A2 – FINAL FOUR – SEMIFINALI – Sabato 23 marzo 2024
ore 12:00 – Semifinale A2 #1 – SYMBOL AMATORI MODENA 1945 – DECOM ROLLER MATERA
ore 18:00 – Semifinale A2 #2 – DYADEMA HOCKEY ROLLER BASSANO – C.G.C. VIAREGGIO
COPPA ITALIA A1 – FINAL FOUR – SEMIFINALI – Sabato 23 marzo 2024
ore 15:00 – Semifinale #2 – HOCKEY TRISSINO – CONSORZIO MAREMMANO CAVE FOLLONICA HOCKEY 1952
ore 21:00 – Semifinale #1 – CENTRO PORSCHE FIRENZE VH FORTE – AMATORI WASKEN LDOI
COPPA ITALIA B – FINALE – Domenica 24 marzo 2024
ore 11:00 – HOCKEY TRISSINO “A” – HOCKEY PICO DELLA MIRANDOLA
COPPA ITALIA A2 – FINAL FOUR – FINALE – Domenica 24 marzo 2024
ore 15:00 – VINCITORE SEMIFINALE A2 #1 – VINCITORE SEMIFINALE A2 #2
COPPA ITALIA FEMMINILE – FINALE – Domenica 24 marzo 2024
ore 18:00 – DECOM ROLLER MATERA – HOCKEY VALDAGNO
COPPA ITALIA A1 – FINAL FOUR – FINALE – Domenica 24 marzo 2024
ore 21:00 – VINCITORE SEMIFINALE #1 – VINCITORE SEMIFINALE #2