Volley, Novara è in finale di Challenge Cup! Le piemontesi escono vittoriose anche al ritorno contro Wiesbaden

Novara è la prima squadra italiana di volley quest’anno a raggiungere una finale europea! Le ragazze di Bernardi soffrono e lottano sul campo di Wiesbaden, uscendone vincitrici per 3-1 (25-23 22-25 25-21 25-21), stesso risultato di settimana scorsa, conquistando così l’ultimo atto della Challenge Cup 2023-2024 femminile, la terza competizione continentale per club per importanza. Ad attenderle ci sarà il Nantes, uscito vincitrice dal doppio confronto contro le turche del Nilufer Bld.

In virtù della vittoria dell’andata alle ragazze di Bernardi bastava vincere due set questa sera sul campo delle teutoniche, e la missione non è stata così agevole. Le piemontesi devono ancora fare a meno di Caterina Bosetti, e la partita si fa fin da subito molto combattuta. Il primo set è deciso in volata, con Novara brava a resistere al rientro delle padrone di casa sul finale e a fare suo il primo parziale al terzo set point per 25-23. Arriva veemente la reazione del Wiesbaden, che si porta a +6 in avvio di secondo set. Cristina Chirichella e compagne provano a rientrare, ma le tedesche reggono e pareggiano i conti (25-22).

La palla scotta ad inizio terzo set, che potrebbe essere decisivo per il passaggio del turno. Le padrone di casa partono meglio, ma Novara questa volta non le fa scappare troppo. Le ragazze di Bernardi impattano sul 10-10, mantengono i nervi saldi e conquistano il terzo parziale per 25-21. A questo punto la missione è compiuta, ma rimane una partita da vincere. Dopo un tentativo di fuga del Wiesbaden, Novara riattacca la spina e rimonta anche nel quarto set, chiudendo definitivamente i conti per 25-21.

Alla fine Novara realizza quattro punti in più delle sue avversarie, facendo la differenza soprattutto a muro: 13 i vincenti in questo fondamentale per le italiane, contro i 6 delle tedesche. Francesca Bosio si affida come sempre principalmente all’opposta Vita Akimova, trascinatrice assoluta con i suoi 23 punti, nettamente la miglior marcatrice di serata. In doppia cifra per le ragazze di Bernardi anche la centrale Sara Bonifacio (10, 2 muri e 3 ace), mentre al Wiesbaden non bastano i 14 di Izabella Maria Rapacz. Mirino puntato sull’ultimo atto, che potrebbe riportare a Novara un titolo europeo che manca dalla stagione 2018-19, quella della conquista della Champions League.