Volley, Monza vola in finale di Challenge Cup! Steso il Galatasaray, ora caccia al trofeo

Monza si è qualificata alla finale della Challenge Cup 2024 di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. La compagine brianzola ha sconfitto il Galatasaray Istanbul per 3-2 (25-16; 25-20; 21-25; 22-25; 15-12) nella semifinale di ritorno andata in scena nella metropoli turca dopo essersi imposta per 3-0 nel match d’andata.

I ragazzi di Massimo Eccheli hanno chiuso il discorso qualificazione dominando i primi due set, poi si è giocato soltanto per le statistiche e il Vero Volley ha avuto la meglio al tie-break. Monza andrà ora a caccia del trofeo, nell’atto conclusivo se la dovrà vedere verosimilmente contro i polacchi del Projekt Varsavia (3-0 all’andata contro l’AKAA Volley).

A mettersi maggiormente in luce sono stati Eric Loeppky (16 punti, 4 ace, 52% in attacco), Nik Mujanovic (16 punti, 68% in fase offensiva) e Stephen Maar (13 punti, 2 ace, 58%). Buona prova da parte di Gabriele Di Martino (9) e Arthur Szwarc (7). Tra le fila del Galatasaray i migliori sono statei Nikola Mijailovic (18) e Jan Hadrava (18).