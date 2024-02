Volley: le Finali femminili di Nations League si disputeranno a Bangkok

Appuntamento con la storia. Le Finali femminili della Nations League 2024 di pallavolo si svolgeranno in Thailandia, per la precisione allo Stadium Huamark di Bangkok, dal 20 al 23 giugno. La notizia in Italia è arrivata dal comunicato stampa della Federvolley diramato nella giornata di oggi, venerdì 2 febbraio.

Si tratta di una prima volta assoluta. La Thailandia diventa il quinto Paese al mondo a ospitare la fase finale della celeberrima competizione, raggiungendo così Cina, Italia, Turchia e Stati Uniti.

L’imponente struttura thailandese tuttavia aveva già accolto alcune partite di VNL negli anni precedenti (2023, 2019, 2018) oltre che altri eventi di primo piano come il World Grand Prix.

L’inizio delle Final 8 è previsto il 20 giugno, giorno in cui si disputeranno i primi due quarti di finale. Il giorno successivo sarà invece la volta degli altri due incontri. Le semifinali si svolgeranno il 22 giugno, mentre le finali decisive il 23.