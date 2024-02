Calcio, l’Italia di Luciano Spalletti vola negli USA per due amichevoli contro Venezuela ed Ecuador

A volte ritornano. Agli appassionati di calcio le immagini dei Mondiali di USA 94 tornano alla mente, pensando alle prossime amichevoli che attendono la Nazionale allenata da Luciano Spalletti. Le magie di Roberto Baggio fino alla Finale del Rose Bowl di Pasadena di 30 anni fa, con gli errori nella lotteria dei calci di rigore degli azzurri (ivi compreso il “Divin Codino”) contro il Brasile, sono storia.

Ebbene, la selezione tricolore volerà alla volta degli States per disputare nel mese di marzo due incontri, funzionali alla preparazione in vista degli Europei 2024. Giovedì 21 marzo (ore 22 italiane, 17 locali – diretta su Rai 1) al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, ci sarà la sfida contro il Venezuela, mentre domenica 24 marzo (ore 21 italiane, 16 locali – diretta su Rai 1) ci sarà il confronto con l’Ecuador alla Red Bull Arena, nell’area di New York, a Harrison in New Jersey.

Complessivamente la Nazionale ha disputato negli USA 16 partite, con un bilancio di 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte (20 reti realizzate, 14 subite). Sarà il primo match della storia tra Italia e la compagine venezuelana. La ‘Vinotinto’ non ha mai preso parte alla fase finale di una rassegna iridata, ma considerato il percorso nelle qualificazioni e l’allargamento a 48 squadre, ci sono buone possibilità per dare un segnale discontinuo.

Sono 2 invece i precedenti con l’Ecuador. Sfogliando l’album dei ricordi, ci sono stati il successo degli azzurri (2-0, doppietta di Bobo Vieri) nella fase finale del Mondiale di Giappone e Corea 2002 e il pareggio (1-1, gol di Toni) nell’amichevole del 2005 a New York, ultima volta della compagine tricolore in territorio statunitense.