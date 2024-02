Volley femminile, le migliori italiane della 19ma giornata di A1. Camilla Mingardi trascinatrice, Akrari sempre protagonista

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 19ª GIORNATA DI SERIE A1

CAMILLA MINGARDI: Prende per mano Vallefoglia e la guida verso un successo molto importante in chiave play-off. L’opposta della squadra marchigiana chiude il match con 18 punti all’attivo, il 40% in attacco e un muro mettendo a terra palloni pesantissimi.

MICHELA RUCLI: Partita di sostanza della centrale di Roma sul campo di Bergamo. Per lei 11 punti all’attivo, il 50%, tre muri e un ace ma anche tanti palloni “sporcati” a rete.

YASMINA AKRARI: Non tradisce la centrale di Pinerolo che conclude con 14 punti, con il 47% in attacco ma soprattutto 5 muri che contribuiscono a piegare la resistenza di Chieri in un derby da incorniciare per la Wash4Green.

ANNA DANESI: Nei momenti di difficoltà (con Chirichella e Bosetti out) la centrale novarese sfodera una prestazione di sostanza e contribuisce a respingere l’assalto di Cuneo con 12 punti, il 64% in attacco, 2 muri e un ace.

EKATERINA ANTROPOVA: Non è la sua migliore partita ma 18 punti in tre set sono tanta roba, anche se ottenuti con il 43% in attacco. Aggiunge un muro e 2 ace per una partita di sostanza contro l’allenatore che l’ha lanciata e voluta in Nazionale.

PAOLA EGONU: E’ vero, Conegliano al momento è più forte ma in tre set, buona parte dei quali giocati con il morale sotto i tacchi, mette a segno 22 punti e se l’Allianz non subisce una lezione molto più dura il merito è suo. Chiude con il 40% in attacco, un muro e 4 ace ma per battere Conegliano non basta.