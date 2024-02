Volley femminile, Conegliano imbattibile col turnover. Egonu e Sylla a riposo, Malual trascina Milano. Ok Busto

Oggi pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la 21ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano ha surclassato Bergamo con un perentorio 3-0 (25-17; 25-14; 25-21) e ha confermato la propria imbattibilità stagionale. Le Campionesse d’Italia hanno infilato il 21mo successo consecutivo in campionato e si confermano saldamente al comando con 9 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice.

Le Pantere, reduci dalla splendida affermazione in Champions League sul campo del VakifBank Istanbul, hanno ormai ipotecato il primato in regular season quando mancano cinque giornate al termine. Coach Daniele Santarelli ha operato il turnover proprio in vista del ritorno dei quarti di finale contro la corazzata turca, risparmiando Isabelle Haak, Joanna Wolosz, Kathryn Plummer, Kelsey Robinson, Sarah Fahr e Marina Lubian. In doppia cifra la centrale Federica Squarcini (12 punti, 5 muri) e le attaccanti Alessia Gennari (14), Khalia Lanier (11) e Vittoria Piani (10). Tra le fila delle orobiche, sempre a +2 su Cuneo e in piena lotta per non retrocedere, la migliore è stata Anna Davyskiba (12).

Milano ha vinto sul campo di Pinerolo rimontando da 1-2 ed è tornata al successo in campionato dopo due stop consecutivi. Le meneghine l’hanno spuntata per 3-2 (23-25; 25-18; 22-25; 25-19; 15-10) hanno così scavalcato Novara al secondo posto in classifica e ora sono a nove punti di distacco dalla capolista, a +1 sulle piemontesi e a +2 su Scandicci. Prova straripante di Adhuoljok John Majak Malual, opposto che ha sostituito per l’occasione Paola Egonu mettendo a segno 26 punti sotto la regia di Alessia Orro (7 punti). In doppia cifra anche la superba schiacciatrice Helena Cazaute (21 punti), le centrali Laura Heyrman (13) e Sonia Candi (13 punti). A riposo anche Myriam Sylla in vista del ritorno dei quarti di Champions League contro l’LKS Lodz. Alle padrone di casa non sono bastate Indre Sorokaite (17) e Yasmina Akrari (16).

Chieri si è imposta sul campo di Trento per 3-1 (29-27; 21-25; 25-20; 25-14), rafforzando il quinto posto in graduatoria. Le dolomitiche sono sempre ultime e ormai la retrocessione sembra essere dietro l’angolo. Sugli scudi Avery Skinner (27 punti), Katerina Zakchaiou (18) e Loveth Omoruyi (13) contro Francesca Michieletto (15) e Roslandy Acosta Alvarado (13).

Busto Arsizio ha sconfitto Firenze per 3-1 (25-16; 25-20; 20-25; 25-18). A fare la differenza sono state soprattutto Rebecca Piva (18 punti) e Martina Bracchi (16) contro Mayu Ishikawa (22) e compagne. Di seguito i risultati delle partite di oggi della Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMNILE OGGI

Wash4green Pinerolo vs Allianz Vero Volley Milano 2-3 (25-23; 18-25; 25-22; 19-25; 10-15)

Itas Trentino vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1-3 (27-29; 25-21; 20-25; 14-25)

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Volley Bergamo 1991 3-0 (25-17; 25-14; 25-21)

Uyba Volley Busto Arsizio vs Il Bisonte Firenze 3-1 (25-16; 25-20; 20-25; 25-18)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 60 punti, Milano 51, Novara 50, Scandicci 49, Chieri 39, Pinerolo 31, Roma 30, Vallefoglia 28, Firenze 24, Casalmaggiore 23, Busto Arsizio 21, Bergamo 15, Cuneo 13, Trento 7.