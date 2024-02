Volley femminile, Chieri sbanca Parigi ed è in finale di CEV Cup contro il Viteos Neuchatel

Implacabile Chieri! La squadra piemontese vince 3-0 la semifinale di ritorno sul campo del Levallois Paris Saint Cloud e conquista la finale di CEV Cup dove affronterà le svizzere del Viteos Neuchatel, che hanno clamorosamente battuto al golden set le polacche del Grot Budowiani Lodz. Dopo il 3-2 per Chieri dell’andata, si gioca una partita combattuta, nervosa, nella quale la formazione italiana ha giocato meglio nei momenti decisivi, riuscendo a vincenre tutti e tre i set in volata.

La Reale Mutua Fenera scende in campo con Malinov in regia, Grobelna opposta, le bande Omoruyi e Skinner e le centrali Zakchaiou e Weitzel con Spirito libero. La gara di andata autorizza le parigine a crederci ma la squadra di casa non riesce a mettere in difficoltà come una settimana fa Malinov e socie, se non nella parte iniziale del primo set con il Levallois che si porta avanti 16-13 ma subisce la rimonta di Chieri che ribalta la situazione (21-19) prima della volata finale e si impone 25-22.

Nel secondo set si gioca punto a punto, le parigine danno l’impressione di poter prendere il largo da un momento all’altro ma Chieri, con Kingdon Rishel al posto di Omoruyi in banda, è brava e ordinata in fase cambio palla e resta aggrappata alle rivali fino al sorpasso proprio in dirittura d’arrivo per il 25-23 che assicura alle piemontesi quantomeno il golden set.

Non ci sarà bisogno di nessun set supplementare perchè ancora una volta la Reale Mutua Fenera si dimostra tosta nel punto a punto, permette alle rivali di mettere il naso avanti ma non concede spazio ai tentativi di fuga nel punteggio, si aggrappa a Grobelna nel momento decisivo e si impone ancora una volta 25-23 che significa finale continentale. In casa Chieri 17 i punti di Groblena, 13 di Skinner, 10 di Zakchaiou. Per Parigi 15 i punti di Cugno, unica giocatrice in doppia cifra.