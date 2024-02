UAE Tour 2024, tappa di oggi Al Marjan Island-Jebel Jais: orari, percorso, tv, streaming, favoriti

Lo UAE Tour 2024 è arrivato alla terza tappa. La cronometro di ieri ha sicuramente rivoluzionato la classifica generale, portando in maglia di leader l’americano Brandon McNulty. L’arrivo in salita di oggi, però, potrebbe portare ad ulteriori cambiamenti.

PERCORSO

La terza tappa dello UAE Tour sarà di 176 chilometri con partenza da Al Marjan Island e arrivo a Jebel Jais. Il traguardo è posto dopo una salita di 19 km quasi al 6%. Sicuramente una salita che potrà dare uno scossone importante alla classifica generale e rimescolare nuovamente le carte dopo la crono di ieri.

FAVORITI

In casa UAE si cercherà di difendere la maglia di leader di Brandon McNulty. Sicuramente la squadra di casa presenta i principali favoriti per la vittoria finale e da capire c’è sicuramente come si comporterà Adam Yates, che comunque ha un ritardo di 28 secondi dal compagno di squadra. Certamente McNulty è uno dei favoriti, come lo è anche Jay Vine. Attenzione poi anche ad altri scalatori come Ilan Van Wilder, Attila Valter, Max Poole, Pello Bilbao ed il giovane Lennert Van Eetvelt.

PROGRAMMA TERZA TAPPA UAE TOUR 2024

Mercoledì 21 febbraio

Orario di partenza: ore 8.55

Orario di arrivo stimato: ore 13.30

TAPPA DI OGGI UAE TOUR 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (canale 211 di Sky) dalle 11.50

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW