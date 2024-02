UAE Tour 2024, tappa di oggi Al Ain Bait Mohammed Bin Khalifa-Jebel Hafeet: orari, percorso, tv, streaming, favoriti

Siamo arrivati all’ultima tappa dell’UAE Tour 2024. Dopo tanta lotta è il momento dello showdown sulla salita di Jebel Hafeet, oramai chiusura storica della breve corsa a tappe di scena negli Emirati Arabi Uniti dove si deciderà il successore di Remco Evenepoel, trionfante lo scorso anno nella generale.

PERCORSO

Oramai l’ultima frazione è un classico: tanta, tantissima pianura fino alla salita finale, di quasi 11 chilometri al 6,7% di pendenza media. Il tratto più difficile è quello centrale, dal quarto all’ottavo chilometro, quando si resta costantemente tra il 7 ed oltre il 10%, toccando anche il 14,5% tra il quinto ed il sesto chilometro; negli ultimi 3000 metri l’ascesa tende ad appiattirsi fino al finale attorno all’1%. Salita che può creare un po’ di margine tra i migliori.

FAVORITI

Entrano ovviamente in gioco gli uomini in classifica che si sono distinti sulla salita di Jebel Jais: Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) ha messo sul piatto un ottimo passo e tenterà di sferrare l’attacco alla maglia da leader indosso a Jay Vine della UAE Team Emirates. La squadra padrona di casa ha dalla sua anche Brandon McNulty, terzo nella generale. L’eterno piazzato Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) potrebbe tentare qualche sortita assieme all’interessante Ilan Van Wilder (Soudal – Quick Step): la forbice è ancora molto alta per potersi portare a casa la corsa e in molti ci proveranno.

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA UAE TOUR 2024

Domenica 25 febbraio

Orario di partenza: ore 9.30

Orario di arrivo stimato: ore 13.30

TAPPA DI OGGI UAE TOUR 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (canale 211 di Sky) dalle 11.50

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW+

Diretta testuale: OA Sport