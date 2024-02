Tuffi, Tocci-Marsaglia si giocano il pass olimpico nel trampolino 3 metri sincro: le avversarie e i pass a disposizione

Dopo aver sfiorato la medaglia dal metro, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia si preparano a vivere quella che è probabilmente la giornata più importante del loro Mondiale di Doha. Oggi è in programma la finale del sincro maschile dai tre metri, l’ultima occasione per i due azzurri di conquistare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Ai Giochi Olimpici si qualificano solamente otto nazioni e al momento sono quattro le coppie che sono certe di esserci in Francia nel mese di luglio. Oltre ai padroni di casa anche Cina, Gran Bretagna e Stati Uniti hanno centrato la qualificazione nello scorso Mondiale di Fukuoka.

Per centrare il pass per Parigi la coppia italiana deve assolutamente risultate tra le migliori quattro tra quelle non ancora qualificate per le Olimpiadi. A Tocci e Marsaglia basterebbe con ogni probabilità replicare il sesto posto ottenuto a Fukuoka lo scorso anno, con i due azzurri che avevano chiuso solamente a cinque punti dagli americani.

Sarà una finale interminabile, visto che si è deciso di non svolgere prima un’eliminatoria. Saranno presenti ben ventisette coppie e dunque gli azzurri dovranno essere molto bravi a gestire la tensione tra un tuffo e l’altro. L’Italia è tra le favorite sicuramente per prendersi il pass olimpico, ma non mancano certamente gli avversari per Tocci e Marsaglia, partendo dagli spagnoli che un anno fa hanno chiuso davanti agli azzurri.

A spaventare tantissimo c’è anche il Messico con il campione dal metro Olvera Ibarra e soprattutto i loro altissimi coefficienti. Non solo spagnoli e messicani, ma attenzione anche agli ucraini, agli australiani, ai tedeschi ed anche gli svizzeri. Dunque ci sarà davvero da soffrire fino all’ultimo tuffo e servirà una gara senza errori per centrare il pass olimpico e volare a Parigi.