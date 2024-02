Tuffi, Pellacani e Bertocchi conquistano la semifinale dai 3 metri. In testa l’australiana Keeney

Sono due le azzurre qualificate per le semifinali dei tre metri femminili ai Mondiali di Doha. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi sono riuscite a superare un’eliminatoria, che ha visto un po’ a sorpresa la vittoria dell’australiana Maddison Keeney, unica atleta capace di superare il muro dei 300 punti.

Keeney ha concluso il punteggio totale di 304.45 e si è imposta sfruttando anche i clamorosi errori delle cinesi Chen Yiwen (297.75) e Chang Yani (290.90), che hanno concluso rispettivamente al secondo e al quarto posto. Chen Yiwen ha sbagliato il doppio e mezzo avanti con un avvitamento (42.00), mentre Chang Yani ha commesso un grave errore sul triplo e mezzo avanti carpiato (43.40).

Chiara Pellacani ha concluso al decimo posto con un punteggio totale di 274.95. Un’eliminatoria tranquilla nei primi tre tuffi con un buon triplo e mezzo avanti carpiato (60.45). L’errore nel doppio e mezzo rovesciato carpiato (42.00) non ha per fortuna compromesso nulla, con un doppio e mezzo ritornato carpiato sufficiente.

Qualificazione complicata per Elena Bertocchi. Un continuo su e giù per la lombarda, che ha concluso in diciassettesima posizione con 247.00 punti. Qualche imprecisione ed errore nel doppio e mezzo indietro carpiato (48.00) e soprattutto nel doppio e mezzo rovesciato carpiato (34.50). Alla fine comunque la milanese ha chiuso con un buon doppio e mezzo avanti con un avvitamento (57.00).