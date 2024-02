Tuffi, c’è Chiara Pellacani dopo le cinesi! 3° posto in semifinale ai Mondiali da 3 metri

L’Italia sogna con Chiara Pellacani dopo la semifinale dell’individuale dai tre metri ai Mondiali di Doha. La romana ha concluso con il terzo punteggio complessivo, centrando ovviamente l’ingresso alla finale, dove proverà a giocarsi una medaglia (quasi sicuramente quella di bronzo). La concorrenza non manca di certo e servirà una gara perfetta, visto che dietro alle cinesi c’è davvero un gruppone pronto a giocarsi l’ultimo gradino del podio.

Pellacani ha concluso con un notevole punteggio sopra i 300 punti (302.10) a pari merito al terzo posto con la sudcoreana Kim Suji. Si può ancora fare meglio in finale, visto che con il doppio e mezzo rovesciato carpiato ha ottenuto 52.50 punti, mentre davvero ottimi il triplo e mezzo avanti carpiato (65.10) e il doppio e mezzo ritornato carpiato (63.00), tuffi che potrebbero essere votati ancora meglio in finale.

Purtroppo è stata una semifinale da dimenticare per Elena Bertocchi. L’errore nel triplo e mezzo avanti carpiato (solo 15 punti) ha messo subito la parola fine sulle speranze di accesso alla finale. La lombarda ha forse staccato un po’ la spina da quel momento, chiudendo diciottesima con 160.60.

Dopo aver commesso qualche errore nell’eliminatoria, le cinesi si riprendono la vetta della classifica in semifinale. In testa ha concluso Chen Yiwen con un punteggio di 354.75 davanti alla connazionale Chang Yani. Detto del terzo posto a pari merito di Pellacani e Kim, dietro di loro ci sono l’australiana Maddison Keeney (294.80) e la messicana Aranza Vazquez Montano (291.40), anche loro ampiamente candidate nella lotta per il bronzo e forse Keeney, con la gara perfetta, anche a qualcosa in più.