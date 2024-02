Triathlon, ottimo terzo posto per l’Italia nella tappa di Napier di World Cup, successo per l’Australia

Il fine settimana di Napier (Nuova Zelanda) valevole per la World Triathlon Cup 2024 aveva in programma la staffetta mista, dopo il sabato dedicato alle prove in singolo. Grande risultato per l’Italia, dato che il nostro quartetto ha centrato la terza posizione, alle spalle di Australia a Portogallo.

L’Australia (Callum McClusky, Emma Jeffcoat, Brandon Copeland e Sophie Linn) ha chiuso con il tempo di 1:13.36 distanziando di appena 8 secondi il quartetto lusitano (Ricardo Batista, Melanie Santos, Vasco Vilaca e Maria Tomè) mentre gli azzurri si sono fermati a 21 secondi dalla vetta dopo una ottima prestazione di squadra.

Lo confermano i tempi messi in mostra. Nicola Azzano ha chiuso con il tempo di 17:39, Ilaria Zane con 19:41, Alessio Crociani con 16:56, mentre Sharon Spimi ha chiuso in 19:44.

Quarta posizione per i padroni di casa della Nuova Zelanda a 10 secondi dall’Italia, quinta per la Gran Bretagna a 1.23 dalla vetta, quindi sesta l’Ungheria davanti a Spagna e Svizzera.