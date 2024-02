Tour of Antalya 2024: Dupont fa sua la prima tappa in volata su Lonardi e Bruttomesso

Il Tour of Antalya 2024 si è aperto con la vittoria in volata del belga Timothy Dupont. Il 36enne del Team Tarteletto-Isorex si è imposto dopo una prima tappa di 135 chilometri con partenza da Side ed arrivo proprio ad Antalya. Si tratta del dodicesimo successo in carriera tra i professionisti per Dupont, che aveva trionfato l’ultima volta in Cina nell’ottava tappa del Tour of Qinghai Lake.

Ancora buone notizie in queste settimane per il ciclismo italiano, visto che sono ben due gli azzurri che si sono piazzati alle spalle di Dupont. Il belga, infatti, ha battuto in volata Giovanni Lonardi (Polti-Kometa), già due volte sul podio ad inizio anno alla Volta a la Comunitat Valenciana, e Alberto Bruttomesso (Bahrain Victorious), che è alla prima stagione tra i professionisti.

Una prima tappa che ha visto la solita fuga gestita attentamente dal gruppo. A quindici chilometri dal traguardo avevano preso un po’ di margine lo svizzero Sebastien Reichenbach (Tudor Pro Cycling Team) e l’olandese Owen Geleijn (TDT – Unibet Cycling Team), entrambi ripresi poi dal gruppo.

Si è arrivati dunque alla volata, che ha premiato Dupont davanti a Lonardi e Bruttomesso. Quarto posto per un altro italiano, Enrico Zanoncello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e quinto l’australiano Jensen Plowright (Alpecin-Deceuninck).