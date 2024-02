Tour de la Provence 2024: Mads Pedersen per succedere a Quintana, Marco Tizza vuole essere protagonista

Domani prenderà il via l’ottava edizione del Tour de la Provence: una breve corsa a tappe nella meravigliosa regione francese con un prologo e tre frazioni in linea dall’8 all’11 febbraio che presenterà diversi corridori che cercano di acquisire una condizione ideale per gli appuntamenti clou della stagione.

La gara si aprirà con una breve e veloce prova contro il tempo di appena cinque chilometri sul lungomare di Marsiglia che darà modo di stilare la prima classifica generale. Successivamente prima frazione in linea da Aix-en-Provence a Martigues (157,2 km) che, dopo alcune difficoltà altimetrica nella prima parte (come il Col de Bonnieux e il Col de Vernègues), proporrà un finale adatto agli sprinter.

La tappa decisiva per la classifica generale sarà la seconda, che prenderà il via da Forcalquier e si concluderà a Manosque e presenta tre GPM con diversi saliscendi: 162,5 chilometri e 2500 metri di dislivello. La tappa conclusiva, quella da Rognac ad Arles (lunga 183,2 km), sarà nuovamente preda dei velocisti visto il suo profilo quasi totalmente pianeggiante.

Questa corsa è stata vinta due volte da Nairo Quintana, nel 2019 e nel 2022. Quest’anno il colombiano della Movistar non ci sarà, perché impegnato nella corsa di casa da ieri. Il punto di riferimento sarà l’ex campione del mondo Mads Pedersen, ma ci saranno diversi francesi come Axel Zingle, Sandy Dujardin e Dorian Godon. In volata il favorito sarà Sam Bennett che cerca di riprendersi un certo status. Fra gli italiani spiccano i nomi di Marco Tizza e Marco Frigo