Tiro con l’arco, Campionati Italiani Indoor 2024: Musolesi e Mijno conquistano i titoli individuali nell’olimpico

I Campionati Italiani Indoor 2024 di tiro con l’arco, andati in scena nell’ultimo weekend alla Fiera di Pordenone, hanno registrato la partecipazione di oltre 1300 atleti complessivi tra le divisioni compound, arco nudo e olimpico. Impegnati anche i 34 azzurri giunti in Croazia quest’oggi in vista dei Campionati Europei al coperto di Varazdin.

Non sono mancate le sorprese nei tornei individuali di ricurvo, con Federico Musolesi che ha centrato il primo titolo nazionale assoluto battendo in finale Matteo Bilisari per 6-4. Il podio è stato completato in terza posizione da Matteo Borsani, che ha battuto 6-2 il sorprendente diciassettenne Davide De Giovanni (strepitoso ai quarti nella vittoria contro la stella tricolore Mauro Nespoli) nello spareggio per il bronzo.

Al femminile Elisabetta Mijno continua a fare la storia e, dopo l’inedita (per un’atleta paralimpica) doppietta agli Assoluti outdoor 2022 e 2023, ha ottenuto ieri il suo primo titolo italiano assoluto al coperto nel ricurvo (eguagliando in tal tenso la paralimpica Paola Fantato) regolando nell’atto conclusivo Loredana Spera con un netto 6-0. Bronzo a Vanessa Landi, praticamente perfetta nella finalina contro Aiko Rolando.

Per quanto riguarda il compound, i nuovi campioni italiani assoluti al chiuso sono Fabrizio Aloisi tra gli uomini e Marcella Tonioli tra le donne, mentre nell’arco nudo hanno trionfato Simone Barbieri al maschile e Rania Braccini in campo femminile.