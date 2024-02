Tiro a volo, Jessica Rossi trionfa in Coppa del Mondo a Rabat. Seconda Alessandra Perilli

Si apre con un successo dell’Italia la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo, in corso a Rabat, in Marocco: nella prima finale del programma, quella del trap femminile, domina Jessica Rossi. Nelle qualificazioni finiscono rispettivamente decima ed undicesima Isabella Cristiani e Sofia Littamè, le quali comunque erano in gara solo per il ranking, mentre si classifica 16ma Maria Lucia Palmitessa, infine chiude 29ma Gaia Ragazzini.

Jessica Rossi, dopo aver vinto le qualificazioni allo shoot-off, si impone in finale con ben quattro piattelli d’anticipo: lo score al termine dei 50 piattelli regolamentari recita 42-39 in favore dell’azzurra, che costringe alla piazza d’onore la sammarinese Alessandra Perilli, la quale coglie un secondo posto pesantissimo per quanto concerne il ranking olimpico.

Sul gradino più basso del podio sale la statunitense Ryann Paige Phillips, eliminata in terza posizione con 32/40, mentre termina quarta l’iberica Fatima Galvez a quota 28/35. Quinta piazza per la portoricana Augusta Rose Campos-Martyn, fuori con 22/30, mentre chiude al sesto posto ed ultimo posto in finale la transalpina Melanie Couzy, eliminata a quota 18/25.

Erano in gara soltanto per il ranking, e dunque comunque senza diritto d’accesso in finale, Isabella Cristiani e Sofia Littamè, rispettivamente decima ed undicesima, entrambe a quota 113/125, mentre termina 16ma Maria Lucia Palmitessa con 110/125, infine si classifica 29ma Gaia Ragazzini con 102/125.

FINALE TRAP FEMMINILE

1 ROSSI Jessica ITA 42/50

2 PERILLI Alessandra SMR 39/50

3 PHILLIPS Ryann Paige USA 32/40

4 GALVEZ Fatima ESP 28/35

5 CAMPOS-MARTYN Augusta Rose PUR 22/30

6 COUZY Melanie FRA 18/25