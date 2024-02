Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Rabat: Rossetti e Cassandro alla ricerca di punti per il ranking olimpico

L’Italia si appresta ad affrontare la terzultima competizione valida per il ranking olimpico del tiro a volo: la Coppa del Mondo 2024 fa tappa a Rabat, in Marocco, e l’attenzione degli azzurri è tutta per la gara dello skeet maschile, in programma sabato 10 e domenica 11 febbraio.

Nello skeet maschile, infatti, l’Italia punta ad ottenere l’unica carta olimpica mancante attraverso il ranking, in attesa del torneo finale di qualificazione e degli Europei, e per questo il Direttore Tecnico della Nazionale, Andrea Benelli, ha confermato i tiratori in gara in Egitto, ovvero Gabriele Rossetti, primo in classifica tra i non qualificati, Tammaro Cassandro, quarto in graduatoria, e Luigi Agostino Lodde, già qualificato. In campo femminile, invece, presenti Chiara Di Marziantonio, Martina Maruzzo e Simona Scocchetti.

Nel trap, invece, il Direttore Tecnico della Nazionale, Marco Conti, ha convocato Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo tra gli uomini e Jessica Rossi, Gaia Ragazzini e Maria Lucia Palmitessa tra le donne. In gara solo per il ranking, invece, Giulio Nelli e Gianmarco Barletta al maschile, ed Isabella Cristiani e Sofia Littamè al femminile.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Uomini

Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto

Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP)

Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli

Solo per il ranking

Giulio Nelli (Fiamme Oro) di Calci (PI)

Gianmarco Barletta (Fiamme Gialle) di Contursi Terme (SA)

Donne

Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO)

Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA)

Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA)

Solo per il ranking

Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI)

Sofia Littamè (Aeronautica) Baone (PD)

Direttore Tecnico: Marco Conti.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Uomini

Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE)

Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS)

Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT)

Donne

Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM)

Martina Maruzzo di Nanto (VI)

Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT)

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA

Martedì 06 Febbraio

Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Mercoledì 07 Febbraio

Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

14:30 Finale Trap Femminile

16.00 Finale Trap Maschile

Sabato 10 Febbraio

Gara Skeet Maschile e Femminile (75 piattelli)

Domenica 11 Febbraio

Gara Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

14:30 Finale Skeet Femminile

16.00 Finale Skeet Maschile

Lunedì 12 Febbraio

Gara Skeet Mixed Team

16:00 Medal Matches Mixed Team Skeet