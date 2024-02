Golf: Dylan Frittelli conquista il Bahrain Championship 2024, Filippo Celli migliore degli italiani

Si è chiuso il Bahrain Championship 2024: nell’edizione di debutto di questo evento del DP World Tour a prendersi la vittoria è Dylan Frittelli. Il sudafricano chiude in 275 colpi (-1 oggi, -13 totale, 67 68 69 71). Terzo successo per lui sul circuito continentale, primo dal 2017 (in mezzo, però, c’è il John Deere Classic 2019 sul PGA Tour).

Staccati di due colpi il connazionale Zander Lombard e lo svedese Jesper Svensson, entrambi in ottima risalita anche nella Race to Dubai (11° e 4° rispettivamente, con Frittelli 8°). Quarti l’altro sudafricano Ockie Strydom e il francese Frederic Lacroix, entrambi a -9.

Lo svedese Sebastian Soderberg e il canadese Aaron Cockerill chiudono sesti a -8; notevole il recupero del nordamericano, che risale 20 posizioni con il -5 di oggi. Ottavi a -7 i danesi Rasmus Højgaard e Niklas Nørgaard, lo svizzero Joel Girrbach (uno dei soli tre nei 1000 del ranking mondiale per il suo Paese) e il francese Julien Guerrier.

Filippo Celli rimane il migliore degli italiani e gira bene, in -1, nelle ultime 18 buche, chiudendo al 23° posto con lo score di -4. 35° a -2 Matteo Manassero, pari con il par e 48° Andrea Pavan. Infine, 70° a +7 Lorenzo Scalise, che con lo stesso score in questo ultimo giorno crolla.