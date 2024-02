Nuoto artistico, Italia in corsa per la qualificazione olimpica con la squadra: situazione, regolamento e avversarie

I Mondiali 2024 di nuoto artistico hanno visto andare in scena la prima finale a squadre miste, con la routine acrobatica. Nella rassegna iridata sono in palio 5 pass per i Giochi e, allo stato attuale delle cose, sono 8 i team ancora in corsa.

Le 5 carte olimpiche saranno assegnate alle formazioni che avranno la miglior somma nelle finali delle routine in programma, ovvero acrobatica, tecnica e libera: sono 5 le formazioni già in possesso del pass, ovvero Francia, Egitto, Australia, Cina e Messico.

Al termine delle eliminatorie della routine acrobatica tre di queste sono approdate in finale, mentre ha preso parte all’ultimo atto anche il Cile, assente sia nella routine tecnica che in quella libera. Sono dunque otto le formazioni in corsa per i 5 pass olimpici, ed al momento l’Italia è quinta in classifica.

SQUADRE GIA’ QUALIFICATE

Francia

Egitto

Australia

Cina

Messico

SITUAZIONE DOPO LA PRIMA DELLE TRE ROUTINE

Ucraina 243.3167

Stati Uniti 242.2300

Canada 222.1367

Spagna 219.9367

Italia 213.3501

Giappone 206.7434

Israele 188.5401

Grecia 173.0234