Tiro a volo, doppietta italiana nello skeet: Simona Scocchetti prima e Martina Maruzzo seconda in Coppa del Mondo

Terzo successo italiano in altrettante gare individuali della tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo in corso a Rabat, in Marocco: dopo i due successi nel trap arriva la prima vittoria azzurra nello skeet: è doppietta al femminile con Simona Scocchetti che precede Martina Maruzzo, mentre completa il podio la transalpina Lucie Anastassiou.

In finale il duello conclusivo è tutto italiano: al termine dei 60 piattelli regolamentari ad imporsi è Simona Scocchetti, che precede Martina Maruzzo, battuta per 54-52 dopo una sfida tiratissima e decisa soltanto negli ultimi colpi.

Il gradino più basso del podio viene conquistato dalla francese Lucie Anastassiou, eliminata in terza posizione a quota 41/50, mentre si deve accontentare della quarta piazza l’ellenica Emmanouela Katzouraki, fuori con 31/40. Quinta posizione per la svedese Victoria Larsson, esclusa con 22/30, infine termina sesta ed ultima nell’atto conclusivo la statunitense Caitlin Connor, che esce di scena a quota 12/20.

CLASSIFICA FINALE SKEET FEMMINILE

1 SCOCCHETTI Simona ITA 54/60

2 MARUZZO Martina ITA 52/60

3 ANASTASSIOU Lucie FRA 41/50

4 KATZOURAKI Emmanouela GRE 31/40

5 LARSSON Victoria SWE 22/30

6 CONNOR Caitlin USA 12/20