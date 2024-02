Scherma, il ranking olimpico della sciabola femminile prima di Lima: alle azzurre servono punti

Nella sciabola femminile sono in calendario altre tre tappe della Coppa del Mondo 2023-2024 fino al 1° aprile 2024 per definire tutte le qualificate ai Giochi tramite il ranking olimpici a squadre: allo stato attuale delle cose in casa Italia sono aritmeticamente qualificati i team di spada e fioretto maschili e fioretto femminile, mentre è vicina al pass, in quanto rientra tra i primi 4 Paesi del ranking olimpico, la formazione di spada femminile.

La squadra di sciabola maschile è quinta, quindi al momento staccherebbe il pass riservato alla miglior europea classificata tra il 5° ed il 16° posto. L’Italia della sciabola femminile, infine, è sesta, e la quinta classificata è l’Ucraina, che prenderebbe il posto come miglior europea al di fuori delle prime 4: tra il 5° ed il 16° posto, però, non vi sono Paesi del Continente americano, dato che gli USA sono tra le prime 4 ed il Messico è 18°, e lo slot in questione, dunque, passerebbe così all’Italia.

La qualificazione a squadre (144 posti per 48 squadre) per sciabola maschile, fioretto maschile e spada maschile, sciabola femminile, fioretto femminile e spada femminile avverrà in base al ranking ufficiale della FIE per squadre senior all’1 aprile 2024. Tale graduatoria sarà stabilita in base al numero di punti accumulati dal 3 aprile 2023 all’1 aprile 2024 nelle competizioni di Coppa del Mondo a squadre senior, ai Campionati Mondiali a squadre senior, ed ai Campionati Continentali a squadre senior.

Il ranking sarà determinato sommando i punti ottenuti in questi eventi ed un totale di 48 squadre, e di conseguenza 144 atleti, si qualificheranno per le gare individuali (3 per Paese). I 4 Paesi con il punteggio più alto per ogni arma e genere si qualificheranno per i Giochi, indipendentemente dalla loro zona di provenienza. Si qualificherà per Parigi 2024 anche la squadra meglio piazzata per ogni arma e genere di ciascuna delle 4 zone (Africa, America, Asia-Oceania, Europa) classificata tra il 5° e il 16° posto, ma se una zona non è rappresentata nelle posizioni di classifica menzionate, si qualificherà la miglior squadra in classifica non qualificata.

RANKING OLIMPICO SCIABOLA FEMMINILE 6 FEBBRAIO 2024