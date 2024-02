Tiro a segno, gli Europei di Gyor la penultima occasione per l’Italia di acciuffare i pass olimpici da 10 metri

Nelle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per il tiro a segno sono state finora assegnate nelle specialità da 10 metri ben 80 carte olimpiche non nominali, 20 per ogni gara individuale: l’Italia ha centrato finora soltanto un pass nella carabina 10 metri ad aria compressa maschile con Danilo Dennis Sollazzo.

Le restanti quote saranno così distribuite: 2 agli Europei 10m di Gyor (Ungheria) il 29 febbraio (pistola) e l’1 marzo (carabina) e 2 al Torneo di qualificazione olimpica di Rio de Janeiro (Brasile) il 14 (pistola) ed il 16 (carabina) aprile.

Il periodo di qualificazione, scattato il 14 agosto 2022, terminerà il 9 giugno 2024: il ranking olimpico che verrà stilato in tale periodo metterà in palio 1 pass. Le carte olimpiche, ad eccezione di quelle assegnate attraverso il ranking, sono non nominali: potranno essere schierati al massimo due atleti per Nazione in ciascuna specialità ai Giochi.

Restano 3 gare valide per il ranking olimpico, per un totale di potenziali 6000 punti in palio (a patto che partecipino almeno 50 tiratori a ciascuna competizione): gli Europei di 10m di Gyor, in Ungheria, il 29 febbraio e l’1 marzo, e le tappe di Coppa del Mondo di Baku il 4 e 6 maggio e di Monaco di Baviera il 3 e 6 giugno.

PASS OLIMPICI TIRO A SEGNO

PISTOLA 10 METRI ARIA COMPRESSA MASCHILE

Pavlo Korostylov (Ucraina)

Liu Jinyao (Cina)

Lee Wonho (Corea del Sud)

Gulfam Joseph (Pakistan)

Philipe Chateaubrian (Brasile)

Damir Mikec (Serbia)

Ruslan Lunev (Azerbaigian)

Ismail Keles (Turchia)

Kiril Kirov (Bulgaria)

Zhang Bowen (Cina)

Robin Walter (Germania)

Jason Solari (Svizzera)

Samir Bouchireb (Algeria)

Mohammed Bin Dallah (Libia)

Tugrul Özer (Canada)

Sarabjot Singh (India)

Johnathan Wong (Malesia)

Bailey Groves (Australia)

Varun Tomar (India)

Enkhtaivany Davaakhüü (Mongolia)



CARABINA 10 METRI ARIA COMPRESSA MASCHILE

Jiri Privratsky (Repubblica Ceca)

Danilo Dennis Sollazzo (Italia)

Rudrankksh Patil (India)

Sheng Lihao (Cina)

Brandon Muske (Stati Uniti)

Maximilian Ulbrich (Germania)

Patrik Jany (Slovacchia)

Martin Strempfl (Austria)

Yang Haoran (Cina)

František Smetana (Repubblica Ceca)

Islam Satpayev (Kazakistan)

Victor Lindgren (Svezia)

Mohamed Hamdy Abdelkader (Egitto)

Koceila Adoul (Algeria)

Edson Ramírez (Messico)

Arjun Babuta (India)

Naoya Okada (Giappone)

Jack Rossiter (Australia)

Choe Daehan (Corea del Sud)

Fathur Gustafian (Indonesia)



PISTOLA AUTOMATICA 25 METRI MASCHILE

Clement Bessaguet (Francia)

Oliver Geis (Germania)

Christian Reitz (Germania)

Lee Gunhyeok (Corea del Sud)

Ghulam Mustafa Bashir (Pakistan)

Lu Zhiming (Cina)

Cuba Leuris Pupo (Cuba)

Martin Podhrasky (Repubblica Ceca)

Li Yuehong (Cina)

Dai Yoshioka (Giappone)

Denys Kushnirov (Ucraina)

Peeter Olesk (Estonia)

Omar Mohamed (Egitto)

Douglas Gómez (Venezuela)

Henry Leverett (Stati Uniti)

Anish Bhanwala (India)

Song Jong-Ho (Corea del Sud)

Scott Anderson (Australia)

Nikita Chiryukin (Kazakistan)

Vijayveer Sidhu (India)



CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI 50 METRI MASCHILE

Petr Nymbursky (Repubblica Ceca)

Jon-Hermann Hegg (Norvegia)

Tomasz Bartnik (Polonia)

Serhiy Kulish (Ucraina)

Swapnil Kusale (India)

Liu Yukun (Cina)

Ivan Roe (Stati Uniti)

Zalan Pekler (Ungheria)

Alexander Schmirl (Austria)

Aleksi Leppä (Finlandia)

Akhil Sheoran (India)

Christoph Dürr (Svizzera)

Ibrahim Korayiem (Egitto)

Carlos Quezada (Messico)

Tian Jiaming (Cina)

Konstantin Malinovskiy (Kazakistan)

Dane Sampson (Australia)

Shaun Harold Jeffrey (Nuova Zelanda)

Thongphaphum Vongsukdee (Thailandia)

Nyantain Bayaraa (Mongolia)

PISTOLA 10 METRI ARIA COMPRESSA FEMMINILE

Elmira Karapetyan (Armenia)

Anna Korakaki (Grecia)

Zorana Arunovic (Serbia)

Lu Kaiman (Cina)

Suman Kaur Sanghera (Stati Uniti)

Camille Jedrzejewski (Francia)

Christina Moschi (Grecia)

Olena Kostevych (Ucraina)

Jiang Ranxin (Cina)

Sara Rahel Fabian (Ungheria)

Kim Bomi (Corea del Sud)

Trịnh Thu Vinh (Vietnam)

Hala El-Gohari (Egitto)

Olfa Charni (Tunisia)

Alexis Lagan (Stati Uniti)

Oh Ye-jin (Corea del Sud)

Liu Heng-yu (Cina Taipei)

Dannielle Donohue (Australia)

Esha Singh (India)

Kishmala Talat (Pakistan)



CARABINA 10 METRI ARIA COMPRESSA FEMMINILE

Julia Ewa Piotrowska (Polonia)

Alison Weisz (Stati Uniti)

Huang Yuting (Cina)

Keum Ji Hyeon (Corea del Sud)

Mary Tucker (Stati Uniti)

Seonaid McIntosh (Gran Bretagna)

Jeanette Hegg Duestad (Norvegia)

Nina Christen (Svizzera)

Han Jiayu (Cina)

Mehuli Ghosh (India)

Shermineh Chehel Amirani (Iran)

Audrey Gogniat (Svizzera)

Houda Chaabi (Algeria)

Remas Khalil (Egitto)

Fernanda Russo (Argentina)

Kwon Eun-ji (Corea del Sud)

Tilottama Sen (India)

Elise Collier (Australia)

Le Thi Mong Tuyen (Vietnam)

Fatemeh Amini Pozveh (Iran)



PISTOLA SPORTIVA 25 METRI FEMMINILE

Doreen Vennekamp (Germania)

Klaudia Bres (Polonia)

Antoaneta Kostadinova (Bulgaria)

Kim Jangmi (Corea del Sud)

Chen Yan (Cina)

Haniyeh Rostamiyan (Iran)

Katelyn Abeln (Stati Uniti)

Nino Salukvadze (Georgia)

Tien Chia Chen (Cina Taipei)

Agate Rašmane (Lettonia)

Yang Jiin (Corea del Sud)

Tanyaporn Prucksakorn (Thailandia)

Nour Abbas Mohammed (Egitto)

Alejandra Zavala (Messico)

Diana Durango (Ecuador)

Liu Rui (Cina)

Manu Bhaker (India)

Siobhan Nicholls (Australia)

Rhythm Sangwan (India)

Wu Chia Ying (Cina Taipei)



CARABINA SPORTIVA 3 POSIZIONI 50 METRI FEMMINILE

Veronika Blazickova (Repubblica Ceca)

Rikke Maeng Ibsen (Danimarca)

Jenny Stene (Norvegia)

Miao Wanru (Cina)

Sagen Maddalena (Stati Uniti)

Lee Eun Seo (Corea del Sud)

Sarah Beard (Stati Uniti)

Natalia Kochanska (Polonia)

Zhang Qiongyue (Cina)

Sift Kaur Samra (India)

Lisa Müller (Germania)

Oyuunbatyn Yesügen (Mongolia)

Alzahraa Shaban (Egitto)

Shannon Westlake (Canada)

Shriyanka Sadangi (India)

Arina Altukhova (Kazakistan)

Emily Cane (Australia)

Piper Benbow (Nuova Zelanda)

Kim Jehee (Corea del Sud)

Alexandra Le (Kazakistan)

CALENDARIO QUALIFICAZIONI ALLE OLIMPIADI

(eventi aperti ai tiratori italiani)

Europei 10m 2024, Gyor (Ungheria), 29 febbraio e 1 marzo: 4 pass, 2 per ciascuna gara individuale

Torneo di qualificazione olimpica, Rio (Brasile) 13-19 aprile 2024: 8 pass, 2 per ciascuna gara individuale

Europei 25-50m 2024, Osijek (Croazia), 28 e 29 maggio: 4 pass, 2 per ciascuna gara individuale

Ranking olimpico, 14 agosto 2022-9 giugno 2024: 4 pass, 1 per ciascuna gara individuale (quota nominale)